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الرياضة

«المغرب 2025» تستقبل أول المتأهلين

«المغرب 2025» تستقبل أول المتأهلين
14 أكتوبر 2024 08:14

جوهانسبرج (أ ف ب)

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حجزت بوركينا فاسو أولى البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة عام 2025 في المغرب، وذلك بفوزها على بوروندي 2-0 في أبيدجان، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية عشرة.
وبعدما افتتحت التسجيل منذ الدقيقة الخامسة بهدف لمحمد كوناتيه، انتظرت بوركينا فاسو حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتحسم النتيجة نهائياً بهدف من ركلة جزاء نفذها برتران تراوريه.
وبذلك، رفعت بوركينا فاسو رصيدها إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق 7 عن بوروندي الثالثة، و3 عن السنغال الثانية التي ستضمن تأهلها أيضاً، في حال فوزها الثلاثاء على مالاوي الأخيرة (من دون نقاط).
ويتأهل إلى النهائيات القارية متصدر ووصيف كل من المجموعات الـ12، ومع بقاء جولتين على النهاية لم يعد بإمكان بوروندي أو مالاوي اللحاق ببوركينا فاسو التي باتت أول المنتخبات المتأهلة من التصفيات، لتنضم إلى المغرب المضيف الذي يخوض رغم ذلك هذه التصفيات من أجل البقاء في الأجواء التنافسية.

 

كأس أمم أفريقيا
المغرب
بوركينا فاسو
السنغال
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