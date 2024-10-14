نيجيريا تنسحب أمام ليبيا!



أبوجا (أ ف ب)



قال الاتحاد النيجيري لكرة القدم بأنه سيقوم بإعادة أفراد المنتخب الوطني إلى البلاد، بعد مزاعم عن «معاملة غير إنسانية» في ليبيا عشية مواجهة بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال مدير الاتصالات في الاتحاد النيجيري أديمولا أولاجيري «قرر لاعبو المنتخب عدم خوض المباراة، ويقوم مسؤولو الاتحاد النيجيري بإجراءات لعودة اللاعبين إلى البلاد».

كما أشار إلى أنه تم إرسال شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الخصوص.

وبقي أفراد منتخب نيجيريا في مطار الأبرق في ليبيا لأكثر من 15 ساعة، بعد هبوط طائرة تم استئجارها للسفر، ويبدو أنه كان مقرراً أن تحط في مطار بنغازي، لكنه تم تحويلها إلى مطار الأبرق.

وكشف قائد المنتخب النيجيري ويليام تروست-ايكونج بأن اللاعبين لن يخوضوا المباراة، ولن يستقلوا حافلة من الأبرق إلى بنينا في ضواحي بنغازي، حيث تقام المباراة، لأن الرحلة تستغرق 3 ساعات، وقال في هذا الصدد «كقائد للفريق وبموافقة جميع أفراده، قررنا عدم خوض المباراة»، وأردف «ليحصلوا على النقاط».

وكانت نيجيريا تغلبت على ليبيا 1-0 ذهاباً في مدينة اويو، فتصدرت المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 لبنين، 3 لرواندا، ونقطة لليبيا.