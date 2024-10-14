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ابتكار وريادة

ابتكار وريادة
15 أكتوبر 2024 00:15

الإمارات تعمل من خلال إعداد خطط واستراتيجيات، وبناء شراكات دولية، واستقطاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب استضافتها فعاليات وأحداثاً عالمية كبرى، على ترسيخ مكانتها وريادتها العالمية مركزاً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي الذي يعتبر أهم أدوات تطوير مختلف القطاعات الحيوية، ويشكل رافعة لاقتصاد المستقبل، وداعماً لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية.
«جيتكس جلوبال 2024» الذي حظي بزيارة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدى افتتاح فعاليات نسخته الـ 44، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الارتكاز إلى توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ببناء نموذج الإمارات التنموي، ومشاركة هذا القطاع بفاعلية في منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الابتكار والتقدم؛ بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمقبلة.
«جيتكس» منصة عالمية كبرى تلعب دوراً هاماً في تعزيز التعاون العالمي في مجال التكنولوجيا، من خلال استضافة الشركات العالمية وكبار مصنّعي التقنيات الجديدة التي تخدم مختلف القطاعات، كما يعكس الثقة العالمية بدور الإمارات الريادي في تعزيز ثقافة الابتكار والتميز، ودعمها الكبير للمواهب والكفاءات للمساهمة في صياغة اقتصاد المستقبل، وإيجاد حلول للتحديات الإنسانية المشتركة.

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