دبلوماسية التنمية

الإمارات حريصة على توثيق أواصر الشراكة مع دول العالم، وتعمل من خلال دبلوماسية نشطة على تعزيز التعاون لتلبية تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الهادفة إلى ترسيخ دعائم الريادة العالمية للإمارات، ونقل رسالة الدولة الداعية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جدد التأكيد، خلال أداء سفيري الإمارات الجديدين لدى الباراغواي وغينيا كوناكري اليمين القانونية أمام سموه، على أهمية الشراكات الدولية، ما يضع مسؤوليات على عاتق البعثات الدبلوماسية بالعمل على ترسيخ هذا النهج الدائم في مد وتعزيز جسور التعاون، وبناء وتطوير شراكات تخدم المصالح الوطنية العليا، وتنقل الصورة المشرّفة للتجربة التنموية الوطنية.

الدبلوماسية الإماراتية نجحت عبر عقود في توثيق روابط الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، على أسس من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل، كما برزت في مجال تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات والقضايا الإنسانية العالمية الأكثر إلحاحاً، وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، لأن رسالة الإمارات ستظل على الدوام رسالة سلام وأمل وتنمية للعالم.