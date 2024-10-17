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اتفاق «مبدئي» بين الريال ونجم ليفربول

اتفاق «مبدئي» بين الريال ونجم ليفربول
17 أكتوبر 2024 15:23

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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بعد أن تعرض الإسباني داني كارباخال ظهير أيمن ريال مدريد، لإصابة خطيرة أجبرته على إجراء جراحة الرباط الصليبي، بات لزاماً على «البلانكوس»، أن يبحث عن بديل «سوبر» ليعوض غيابه، لأن مركزه لم يعد يشغله إلا لوكاس فاسكيز «متذبذب» المستوى.
ويعيش ريال مدريد بداية موسم معقدة، سواء في دوري الأبطال الأوروبي، حيث تلقى هزيمة من ليل الفرنسي صفر-1، أو في الدوري الإسباني «الليجا»، رغم أنه لم يخسر أية مباراة.
وتأثر «الريال» كثيراً بإصابات لاعبيه في بداية الموسم، حيث استقبلت «عيادة» النادي حالات كثيرة، بدءاً بإبراهيم دياز وإدواردو كامافينجا، ومروراً بتشواميني وداني سيبايوس وإيدرميليتاو وخيسيوس فاليخو وجود بيليجهام وفيرلان ميندي وتيبو كورتوا، وانتهاءً بكليان مبابي وفينيسيوس جونيور.
وكشف الصحفي الإسباني الشهيررامون ألفاريز، عبر قناته الخاصة على «اليوتيوب»، النقاب عن أن «الريال» أبرم بالفعل اتفاقاً «مبدئياً» مع الظهير الدولي الإنجليزي ترنت ألكسندر- أرنولد لاعب ليفربول، الذي ينتهي عقده في «صيف 2025»، ولم يجدده حتى الآن مع «الريدز».
وقال ألفاريز: «أرنولد يرغب في اللعب لنادٍ يقاتل على كل البطولات والألقاب كل موسم، ولهذا فإن الريال هو الوجهة المثالية لتحقيق ذلك».
وأضاف: «أرنولد قال نعم للريال ووافق على شروطه، ويتأهب الريال من جانبه للتعاقد معه، والتزم أرنولد بالتوقيع النهائي لـ «الميرنجي» بمجرد أن يصبح الأمر ممكناً من الناحية القانونية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
ونقل ألفاريز عن أرنولد قوله إنه بحاجة إلى تحدٍّ احترافي مختلف عن ذلك الذي عاشه في ليفربول، وإنه يريد أن يكون ضمن فريق ملهم، ويستهدف كل عام الفوز بجميع البطولات.

ريال مدريد
ليفربول
داني كارباخال
ترينت ألكسندر أرنولد
لوكاس فاسكيز
فينيسيوس جونيور
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