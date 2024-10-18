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الرياضة

إلغاء نقطة «أسرع لفة» في «الفورمولا-1»

إلغاء نقطة «أسرع لفة» في «الفورمولا-1»
18 أكتوبر 2024 08:10

واشنطن (أ ف ب) 

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قرر الاتحاد الدولي للسيارات (الفيا)، التخلّي عن منح نقطة إضافية لأسرع لفة في سباقات بطولة «الفورمولا-1» اعتباراً من العام المقبل، وذلك بعد 5 أعوام على إعادة تقديمها.
وكانت النقطة الإضافية تُمنح في الأصل في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تُلغى ثم يُعاد العمل بها مجدداً عام 2019 لأسرع لفة، بشرط أن يُنهي السائق السباق في المراكز العشرة الأولى.
ويُمكن أن يكون لهذه النقطة أهمية كبيرة في موسم طويل يتضمن 24 سباقاً كما هو الحال هذا العام.
وجاء الإعلان عن القرار قبل سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى هذا الأسبوع، وهي جزءاً من التعديلات على اللوائح الرياضية والفنية لعامي 2024 و2025.
وفي تغيير آخر، يزيد عدد المرات المطلوبة لإشراك سائق شاب خلال التدريبات الحرة من مرة واحدة لكل سيارة في الموسم إلى مرتين لكل سيارة في الموسم.

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
الاتحاد الدولي للسيارات
أميركا
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