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الرياضة

سينر وألكاراز إلى نهائي «الملوك الستة» في السعودية

سينر وألكاراز إلى نهائي «الملوك الستة» في السعودية
18 أكتوبر 2024 10:55

 
الرياض (د ب أ)

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بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، تأهل النجمان الإيطالي يانيك سينر، والإسباني كارلوس ألكاراز إلى نهائي بطولة (الملوك الستة) للتنس.
وتعد المسابقة إحدى أبرز فعاليات «موسم الرياض» لهذا العام، بعد تغلبهما على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والإسباني رافاييل نادال على الترتيب.
في المباراة الأولى، سيطر التعادل على معظم مجريات اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف الساعة، حيث تقدم سينر في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2، ثم عاد ديوكوفيتش ليحسم المجموعة الثانية بشوط كسر التعادل 7 - 6، وفي المجموعة الحاسمة، انتصر الشاب الإيطالي بنتيجة 6-4، بعد مباراة دراماتيكية حبست أنفاس الجماهير التي اكتظت في المدرجات، ليتأهل إلى النهائي ويرسل ديوكوفيتش إلى مباراة تحديد المركز الثالث.
وجاء هذا الفوز بعد يوم واحد فقط من تغلب سينر على الروسي دانييل مدفيديف، ليصل إلى الدور نصف النهائي في البطولة.
أما في المواجهة الإسبانية الخالصة، فأظهر كارلوس ألكاراز تفوقاً واضحاً بفوزه على نادال، ليفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-3، في مباراة شهدت هيمنة النجم الشاب على نظيره المخضرم، الذي أعلن اعتزاله اللعب بعد مشاركته ببطولة كأس ديفيز الشهر القادم.
وفي تعليقه بعد المباراة، قال يانيك سينر: «عادة ما أكون هادئاً، لكن شعرت بالتوتر أيضاً، أحياناً لا أستطيع التحكم في نفسي عندما أكون متعباً قليلاً».
وأضاف سينر، «من الجيد أن أحصل على فرصة أخرى يوم السبت، فقد لا أكون في أفضل حالاتي، لكنني سأبذل قصارى جهدي لتقديم عرض جيد هنا من أجلكم جميعاً، شكراً لكم على حضوركم، ونراكم يوم السبت».
من جهته، صرح الفائز الآخر كارلوس ألكاراز: «في التنس، تحتاج إلى لعب مباريات كثيرة لتشعر بالراحة في الملعب، كنت أعرف أنه يجب أن أكون مركزاً لأقدم أفضل ما لدي إذا أردت الفوز على رافا، لأنه دائماً ما يكون خصماً صعباً، لذا، حاولت تقديم كل ما لدي في المباراة».
وسيكون الجمعة راحة لجميع اللاعبين الأربعة المتبقين في البطولة، ليعاودوا اللعب السبت، حيث تجمع المباراة الأولى، نوفاك ديوكوفيتش مع رافاييل نادال، فيما يواجه يانيك سينر خصمه القوي كارلوس ألكاراز، في مباراة النهائي التي يترقبها عشاق اللعبة البيضاء حول العالم.

التنس
السعودية
كارلوس ألكاراز
نادال
يانيك سينر
نوفاك ديوكوفيتش
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