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مبادرات مجتمعية تدعم شهر التوعية بسرطان الثدي

مبادرات مجتمعية تدعم شهر التوعية بسرطان الثدي
18 أكتوبر 2024 13:49

أبوظبي (الاتحاد)
ضمن المبادرات المجتمعية لدعم شهر التوعية بسرطان الثدي، أعلن «دلما مول - أبوظبي» عن إطلاق حملته «دلما بالوردي»، التي تقام اليوم، وتستمر حتى 20 أكتوبر بالتعاون مع جمعية المرأة سند الوطن و«صحة - الخدمات العلاجية الخارجية»، والتي تهدف إلى رفع الوعي حول سرطان الثدي، وتعزيز الكشف المبكر، وتقديم الدعم للمتأثرين بالمرض، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تدعو المجتمع للتكاتف في مواجهة سرطان الثدي.
تقدم الحملة مزيجاً فريداً من الترفيه والتعليم والأنشطة الصحية، بما في ذلك ورش العمل الرياضية، قصص الناجين، العلاج بالفن، الفحوصات الصحية، عروض فرقة الشرطة الموسيقية وعازفات الموسيقى الوردية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع المشاركة الفعالة بالتعاون مع متخصصين في الرعاية الصحية، وخبراء اللياقة البدنية. 

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