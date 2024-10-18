يامال ليس محظوظاً مثل ميسي!



أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، بأن النجم الشاب لامين يامال «17 عاماً» ليس محظوظاً مثل الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي الذي بدأ مشواره وسط نجوم كبار في فريق برشلوني يفوز بالبطولات والألقاب.

وقال ديكوفي تصريحات لصحيفة سبورت: لندع يامال يكتب قصته الخاصة، لأنه من نوعية النجوم الكبار الذين مروا على النادي، مثل كرويف ورونالدينيو وميسي وإنييستا وغيرهم.

ورغم أن يامال لا يزال في السابعة عشرة من عمره، إلا إنه تجاوز حاجز 60 مباراة مع برشلونة، و17مباراة مع منتخب «لاروخا» الإسباني الذي حصل معه على كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2024»، ويتصدر حالياً مجموعته في دوري الأمم الأوروبية.

وبناءً على ذلك، فإنه من الطبيعي أن تتم مقارنته بكبار نجوم الماضي والحاضر، ووضع الجميع ثقتهم فيه لتلبية طموحات الكتالوني.

وأضاف: «يمكني تفهم الحماس الذي يسيطر على الجماهير بشأن هذا الشاب الذي يعتبرونه «أيقونة» برشلونة، ودائماً ما تكون هناك مقارنات لأن كرة القدم لعبة «عاطفية»، ولا يمكن أن نطلب من الناس عدم عقد مثل هذه المقارنات، ولكن كل شيء في وقته، ومثلما كتب ميسي وكرويف ورونالدينيو وغيرهم قصصهم الخاصة في عصر كل منهم، فإن يامال يكتب الآن قصته.

واعترف ديكو بأن يامال لم يستفد من نفس الإعداد والتأهيل الذي حصل عليه ميسي في بداياته، ما أهل «البرغوث» للتأقلم سريعاً مع النجوم الكبار الذين يضمهم الفريق وقتها، وانخرط بسهولة في فريق «مدجج» بالنجوم وفاز بالكثير من البطولات والألقاب.

وشدد ديكو على أن يامال أصبح عنصراً رئيساً في هيكل فريق برشلونة في عهده الجديد، ويملك الكثير من الموهبة والمهارات التي تجعله «مرجعية» لهذا النادي، ومن الرائع أن نملكه في برشلونة، وأن نعتني به ونقدره حق قدره، لأنه لم يكبر وسط فريق فائز على طول الخط مثل ميسي، ولكنه جزء من عملية تجديد شاملة تحدث الآن في برشلونة.

وكان يامال تعرض لإصابة خلال مباريات المنتخب في دوري الأمم الأوروبية، ويحتاج للراحة، ولم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن مشاركته في مباراة إشبيلية الأحد في الدوري الإسباني «الليجا».

غير أن ديكو يرى أن يامال هو لاعب المستقبل، وله دور مهم في المدى الطويل، والكل ينتظر توقيعه عقد جديد، عندما يبلغ 18عاماً في يوليو 2025.