حمدان بن زايد يشهد جانباً من منافسات مهرجان الظفرة للهجن 2024

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء اليوم، منافسات مهرجان الظفرة للهجن 2024، الذي انطلق في نسخته الثانية، بميدان الظفرة لسباقات الهجن بمدينة زايد.

وانطلقت منافسات النسخة الثانية من المهرجان الذي يقام برعايةٍ كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مدار 3 أيام، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن، حيث تتنافس المطايا على 24 رمزاً عبر 90 شوطاً في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع.

وتابع سموه أشواط الرموز خلال منافسات الفترة المسائية التي أقيمت لفئة الحقايق، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن زايد، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، دعم القيادة الرشيدة وحرصها على الاهتمام برياضة سباقات الهجن، والحفاظ على موروث الآباء والأجداد، وتوفير كل سبل النجاح لهذه الرياضة التراثية سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأكد سموه أن مهرجان الظفرة لسباقات الهجن في نسخته الثانية يعزز من المساعي لنشر وتطوير رياضة سباقات الهجن في مختلف مدن وإمارات الدولة، مشيراً سموه إلى أن المهرجان يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها مختلف سباقات الهجن بالدولة.

والتقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عقب ختام منافسات اليوم الأول للمهرجان، بعدد من ملاك الهجن بحضور معالي حميد بن سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن وعدد من المسؤولين بمنطقة الظفرة.

وتبادل سموه الحديث حول أهمية سباقات الهجن كرياضة تراثية أصيلة، تعبر عن الهوية الإماراتية، وأثرها في تعزيز الروابط الاجتماعية والتواصل بين أبناء الخليج كافة.

انطلق مهرجان الظفرة بحضور ومشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين ثمنوا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للرياضة الأصيلة، والرعاية الكريمة التي تحظى بها.

ووجه المشاركون الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية سموه، مؤكدين أن متابعة سموه لمنافسات المهرجان لها أثر كبير في نفوس الجميع، وتسهم في الارتقاء بسباقات الهجن.

على صعيد المنافسات، توجت "الثميرية" لخلف ساري بلوش المزروعي بأول رموز المهرجان، ونجحت في الظفر بكأس الحقايق الأبكار بعد أن قطعت مسافة الشوط في 4:20:5 دقيقة، متفوقة على "عواصف" لرامس ظبيب العامري التي حلت في المركز الثاني، و"عبير" لمبارك حمد علي الجديلي في المركز الثالث.

وخصصت الأشواط الأربعة الرئيسة الأولى، خلال منافسات الفترة المسائية، لفئة الحقايق الأبكار والجعدان والإنتاج (مقيض خارج الدار)، لمسافة 3 كم، حيث أهدى "الراسي" مالكه ناجي مسفر صالح العجمي والهجن السعودية الرمز الثاني، بندقية الحقايق الجعدان بعد أن عبر خط النهاية بأفضل توقيت مسجلاً 4:18:0 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ "قناد" لسهيل الرملي العامري، وجاء "ربدان" لراشد سعيد مروشد في المركز الثالث.

وشهد الشوط الثالث فوز "العبور" لفاران عتيق البريد المري بكأس الحقايق الأبكار من فئة الإنتاج (مقيض خارج الدار)، وقطعت مسافة الشوط في 4:23:0 دقيقة، وفي المركز الثاني حلت "إثارة" لسالم سعيد منانة الكتبي، وثالثة "وضوح" لحمد شطيط الوهيبي.

وحلق "مزاحم" لحمد بن نخيرات العامري بناموس ورمز الشوط الرابع المخصص للحقايق الجعدان الإنتاج، وحصد الشداد المركز الأول بتوقيت زمني قدره 4:21:2 دقيقة.

وفي الأشواط الأربعة التالية من الرابع وحتى الثامن التي خصصت للحقايق الأبكار والجعدان (مقيض خارج الدار)، انتزعت "قرار" لسهيل حمد العامري كأس الأبكار بتوقيت زمني 4:18:2 دقيقة، مسجلة ثاني أفضل توقيت في منافسات اليوم الأول للمهرجان.

وتوج "كفو" لحمد سهيل عويضان العامري بناموس وبندقية الشوط السادس للحقايق الجعدان (مقيض الدار) بعد أن عبر خط النهاية في 4:21:2 دقيقة، وحلقت "طرب" لعبيد محمد كليب الهاملي بكأس الأبكار من فئة الإنتاج في الشوط السابع بتوقيت 4:19:2 دقيقة.

واختتمت أشواط الرموز بحصد "العيار" لسيف سليم شويرب العامري شداد الحقايق الجعدان الإنتاج.

وتتواصل، غداً السبت، فعاليات المهرجان بمنافسات سن اللقايا، بإقامة 30 شوطاً، منها 20 في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية التي تشهد التنافس على 8 رموز.