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الرياضة

أرسنال.. موعد مع «الفوز 2000»

أرسنال.. موعد مع «الفوز 2000»
18 أكتوبر 2024 22:22

معتز الشامي (أبوظبي)

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90 دقيقة تفصل أرسنال على إنجاز تاريخي استثنائي في الدوري الإنجليزي، عندما يلتقي مع بورنموث السبت على ملعب «فيتاليتي»، ضمن الجولة الثامنة من «البريميرليج».
وفي حال فوز أرسنال على بورنموث، يصل إلى الانتصار الـ 2000 في مشواره بتاريخ الدوري الإنجليزي، وخلف ليفربول «2065 فوزاً».
يعد ليفربول هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي وصل إلى 2065 انتصاراً في الدوري الإنجليزي، بعد تجاوز حاجز الـ 2000 في ديسمبر 2021، ويأتي من بعده أرسنال «1999 فوزاً.
وتضم قائمة الأكثر حصدا للانتصارات في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى ليفربول المُتصدر وأرسنال الوصيف، مانشستر يونايتد «1908»، إيفرتون «1900»، أستون فيلا «1723»، مانشستر سيتي «1595»، توتنهام «1507»، تشيلسي «1479»، نيوكاسل «1413»، سندرلاند «1260».
ووضع أرسنال بقيادة مدربه الشاب ميكيل أرتيتا، نفسه على أعتاب الوصول إلى 2000 انتصار، بعد فوزه الأخير 3-1 على ساوثهامبتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
ومن بين انتصاراته في الدوري الممتاز، 229 فوزاً في ملعب الإمارات منذ انتقاله إليه عام 2006، و951 فوزاً في ملعب هايبري.
وبشكل عام، حقق أرسنال 102 من أصل 1999 فوزاً له ضد إيفرتون، وهو أكبر عدد من الانتصارات التي يحققها فريق على آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي.
كما يعد المدرب الحالي أرتيتا واحداً من ثمانية مدربين فازوا بأكثر من 100 مباراة في الدوري الإنجليزي مع أرسنال، متجاوزاً هذا الرقم القياسي في نهاية الموسم الماضي.
وفي الوقت نفسه، يتصدر القائد الأسطوري توني آدامز قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات بالدوري الإنجليزي مع أرسنال بـ 255 فوزاً، وشهدت مباراته الأخيرة للنادي في أبريل 2002 تجاوزه لصاحب الرقم القياسي للنادي ديفيد أوريلي.

الدوري الإنجليزي
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ليفربول
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