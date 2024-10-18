الهلال.. «21 من 21»



الرياض (د ب أ)



عزز الهلال صدارته لترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الفيحاء 3- صفر، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر. وتقدم الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 65. وفي الدقيقة 81 سجل محمد القحطاني الهدف الثالث للهلال.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الأهلي على مضيفه الخليج 3- صفر. وتقدم الأهلي عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 55، قبل أن يسجل إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 70، وبعد ذلك بأربع دقائق سجل ميريح ديميرال الهدف الثالث للأهلي.

ورفع الأهلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الخليج عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.