الأمن المائي

مشروعات سدود ومنشآت مائية في عدد من مناطق الدولة، اعتمدتها «اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزز المنظومة الوطنية للأمن المائي المستدام، وتدعم تطوير البنية التحتية للقطاع المائي والمرافق الاستراتيجية، كما تسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع ونمو الاقتصاد الوطني.

المشروعات التي تأتي بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تشمل إقامة سدود، وتوسعة سدود أخرى، وتشييد قنوات مائية، في 13 منطقة سكنية، في خطة لدعم البنية التحتية استجابة للتغيرات المناخية، وزيادة المخزون المائي من خلال تجميع مياه الأمطار والسيول، وللحد من الآثار المترتبة على تدفق المياه جرّاء هطول الأمطار.

الإمارات تقف في المقدمة إقليمياً وعالمياً بمجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وفق التقارير الأممية، إلى جانب الدور المهم الذي تلعبه الدولة في توفير مياه الشرب للمجتمعات المحتاجة، وتعزيز الوعي بأزمة المياه وخطورتها، وإبرام شراكات مع مؤسسات دولية، وإطلاق مبادرات لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء.