مدرب بيراميدز يتحدى الزمالك والأهلي!

أبوظبي (د ب أ)

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز المصري لكرة القدم، أن فريقه جاء إلى أبوظبي من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك غداً الأحد في الدور قبل النهائي من البطولة.

وقال كرونسلاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم: «جئنا إلى أبوظبي للمنافسة على اللقب، ولدينا القدرة على ذلك ونمتلك المقومات الخاصة التي نستطيع من خلالها تحقيق هدفنا، ونحترم جميع الفرق سواء بالدوري المصري أو في كأس السوبر الحالية، بما فيها ناديا الزمالك والأهلي، وهما أكبر فريقين في قارة أفريقيا، ومع كل هذا التقدير والاحترام لهذين الفريقين، فإننا في بيراميدز نمتلك الإمكانيات العالية لمنافستهما».

وأضاف: «فريقي يسير في الاتجاه الصحيح والفوز بلقب كأس مصر نقطة انطلاقة أساسية ومهمة لمواصلة بناء شخصية وهوية قوية لهذا النادي من أجل حصد المزيد من الألقاب، في عالم كرة القدم تحتاج إلى الكثير من الوقت لتكوين هوية قوية، ويساهم في بنائها الألقاب والبطولات التي يتم التتويج بها، لبناء قاعدة جماهيرية أكبر».

ونوه المدرب الكرواتي إلى سعادته برؤية هذا العدد الكبير من الإعلاميين المصريين في مؤتمر السوبر على الرغم من وجودهم النادر في مباريات بالدوري المحلي، وقال: «لا يوجد حافز خاص لمواجهة الزمالك ولا أريد وضع ضغوط إضافية على لاعبي فريقي، وهم يدركون تماماً أهمية المباراة والبطولة بشكل عام».

من جانبه، قال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز: «جئنا إلى أبوظبي لتقديم المستوى اللائق بحامل لقب كأس مصر والمنافسة مع الفرق الـ 3 المتواجدة في البطولة».

وأضاف: «أقدم كل ما لدي مع فريقي، ومسألة انضمامي للمنتخب المصري الأول سؤال يتم طرحه على مدرب المنتخب، ولكنني أبذل كل ما لدي من أجل فريقي، وتم تتويجنا بلقب كأس مصر لأننا نستحقه».