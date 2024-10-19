«أستونيا» أجمل الأفراس في «الوطنية لجمعية الخيول العربية»



أبوظبي (وام)



تواصلت منافسات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية، التي انطلقت الخميس الماضي بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

شهد منافسات اليوم الثاني للبطولة التي تقام على مدار 4 أيام، بمشاركة 405 خيول، تعود إلى 209 ملاك، الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحرص على الالتقاء بالملاك والمربين ومدراء المرابط المشاركين في البطولة، وكرم أعضاء لجنة التحكيم واللجان الفنية العاملة في البطولة، بحضور محمد أحمد الحربي المدير العام للجمعية.

وأظهرت المنافسات مستويات عالية للخيول المشاركة خلال الأشواط المختلفة التي اشتملت على فئات المهرات عمر 3 سنوات، والأفراس بمختلف الأعمار، بالإضافة إلى فئة الأمهار عمر سنة.

وحققت الفرس «أستونيا» ليوسف أحمد آل علي، أعلى معدل خلال المنافسات بلغ 92.71 نقطة، عندما تصدرت القسم «ب» للأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، تلتها في المركز الثاني رفيقتها في المربط «بروساريا» التي سجلت 91.29 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «دي هلا» لخالد صديق الخاجة، وحصلت على 91.00 نقطة.

وكانت المهرة «كنوز البداير» لسلمى محمد آل علي، قد افتتحت المنافسات بتحقيق المركز الأول في فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «ب»، وسجلت 92.57 نقطة، وحلت في المركز الثاني «بي دبليو روضة» لمعالي علي سالم الكعبي، وحققت 91.43 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «جي أس الزاهية» لسعود الشريقي الكعبي، ونالت 90.50 نقطة.

وتصدرت «بي دبليو ديما» لمعالي علي سالم الكعبي، فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات القسم «أ» محققة 92.43 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «إيه دي بدور» لحمد عدنان الشحي، وسجلت 92.29 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب «ريانة الباهية» لسلمى محمد آل علي، وحصلت على 91.14 نقطة.

وأحرزت «جيه أس رنيم» لمربط الجواهر، المركز الأول في القسم «ب»، بعدما تفوقت بفضل درجتها في معيار الهوية، على الوصيفة «ع ج أماني» لعبد الله سعيد الهاجري، بعد أن تعادلتا في معدل الدرجات برصيد 91.43 نقطة لكل منهما، فيما حلت في المركز الثالث «ظبية كيه» لسعيد صديق الخاجة، محققة 91.07 نقطة.

وتصدرت «ضي السكب» لمنصور سعيد المزروعي، فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق القسم «أ»، محققة 92.29 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ماسة الهواجر» لغانم الهاجري، وحققت 91.71 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «أس أس لابيلا» لمربط الصقران، ونالت 91.14 نقطة.

وانتزع «أتش أس الشقي» لحميد سالم الشميلي، صدارة أول أشواط الخيول الذكور المخصص للأمهار عمر سنة القسم «أ»، وحقق 90.79 نقطة، وجاء في المركز الثاني «حشيم المنهل» لسالم الزعابي، والذي تفوق بفضل درجته في معيار الهوية، على صاحب المركز الثالث «سند الدار» لمحمد الجوعان الشامسي، بعد أن تعادلا في معدل الدرجات برصيد 90.79 نقطة لكل منهما.

واختتم المنافسات المهر «ريدان السديم» لمربط السديم، بالفوز بالمركز الأول في القسم «ب» للأمهار عمر سنة، محققاً 91.36 نقطة، تلاه في المركز الثاني «وهج الهواجر» لغانم الهاجري، ونال 90.79 نقطة، فيما حل بالمركز الثالث «أيه إل أيه سنجار» لمحمد بطي العبدولي، وسجل 90.36 نقطة.