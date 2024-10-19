دور إماراتي بارز في حشد الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز فرص احتواء التوترات بالمنطقة، ومنع توسع الصراع فيها، بما يهدد الأمن والاستقرار، إضافة إلى جهود كبيرة تبذلها الدولة، وشراكات تبرمها مع المؤسسات الإغاثية الأممية، للحد من آثار الأزمة الإنسانية التي وصلت إلى مستويات كارثية في غزة ولبنان بعد تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، وتدهور الوضع الصحي جراء الحرب.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجدد التأكيد في اتصال هاتفي مع معالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على حرص الإمارات على التعاون مع مختلف الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي ودوله، لمنع تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم الدعم الإنساني للمدنيين، إلى جانب العمل معاً على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

الإمارات تعمل أيضاً بشكل مكثف ومستدام على تقديم المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة للمتضررين من الحرب، وتخفيف معاناتهم، بسبب القيود التي تم فرضها على الرعاية الصحية، والغذاء، والمياه النظيفة، وغيرها من الاحتياجات الضرورية، كما تؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.