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الرياضة

«الصقور» يُحلق بالفوز الأول في «دوري الأولى»

«الصقور» يُحلق بالفوز الأول في «دوري الأولى»
20 أكتوبر 2024 20:40

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
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احتفل فريق الإمارات بفوزه الأول في «دوري الدرجة الأولى»، على حساب جلف أف سي 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الإمارات، ضمن الجولة الثالثة، والتي شهدت تفوق الذيد على فليتوود يونايتد 6-1، فيما تعادل مجد ويونايتد 1-1.
ويدين «الصقور» في التحليق بالفوز الأول، للبرازيلي برونو بايو الذي خاض مباراته الثانية مع الفريق، والأولى ضمن التشكيلة الأساسية، حيث سجل هدفي الإمارات في الدقيقتين 11 و85، فيما سجل مينونجو هدف جلف أف سي في الدقيقة 27. 
وتتواصل الجولة يوم الاثنين بمباراتي الجزيرة الحمراء وجلف يونايتد، العربي ومصفوت، وتأجلت مباراتا دبا والفجيرة، حتا والظفرة، ضمن الجولة ذاتها إلى 20 ديسمبر المقبل.

دوري الدرجة الأولى
الإمارات
الجزيرة الحمراء
مصفوت
دبا الفجيرة
الفجيرة
حتا
الظفرة
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