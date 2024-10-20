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روسيا تقدم اقتراحات لإصلاح مجلس الأمن الدولي

سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
20 أكتوبر 2024 20:41

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تعتقد أن البرازيل والهند ودول أفريقيا يجب أن تحصل على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لضمان تمثيل الأغلبية العالمية.
وصرح لافروف، خلال مقابلة مع موقع (إيه آي إف دوت آر يو)، أنه "كان من المفترض، منذ فترة طويلة، أن يكون لبلدان مثل الهند والبرازيل، وكذلك لممثلين عن أفريقيا، مقاعد دائمة في مجلس الأمن"، وفقا لما نقلته عنه وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وأضاف وزير الخارجية الروسي "هذا ضروري لضمان التمثيل، تمثيل الأغلبية العالمية".
كما ذكر سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق، أن موسكو ترى أنه من المهم التوصل إلى إجماع بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي.

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المصدر: د ب أ
سيرغي لافروف
سيرجي لافروف
مجلس الأمن الدولي
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