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ملياردير يقدم مليون دولار يوميا لدعم حملة ترامب

ماسك خلال فعاليته في بنسلفانيا
20 أكتوبر 2024 23:39

تعهد الملياردير إيلون ماسك بالتبرع بمليون دولار يوميا حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة، ومنح الجائزة الأولى خلال فعالية في ولاية بنسلفانيا لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وتهدف الجائزة إلى تشجع الناخبين على التصويت في الولايات الرئيسية المتأرجحة.
وتدعم العريضة "حرية التعبير والحق في حمل السلاح" وتتعهد بأنه اعتبارا من أمس السبت سيتم اختيار شخص من بين الأشخاص الموقعين على العريضة ليحظى بفرصة الفوز بالجائزة.
وقال ماسك، في تجمع في هاريسبرج بولاية بنسلفانيا، إن هدفه هو الحصول على توقيع ما بين مليون إلى مليوني ناخب في الولايات المتأرجحة "لأنني أعتقد أن هذا يرسل رسالة حاسمة إلى ساستنا المنتخبين".
وتقول العريضة، التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها "التعديلان الأول والثاني يكفلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح. من خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني".
وكان على الحاضرين في فعالية، أمس السبت، التوقيع على العريضة.
ولم يهدر الملياردير أي وقت، حيث منح شيكا بقيمة مليون دولار أميركي لأحد الحاضرين في فعالية (أميركا بي.إيه.سي) التي أقامها في مدينة هاريسبرج في بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين خلف ترامب. وكان الفائز رجلا يُدعى جون دريهر، وفقا لطاقم العمل القائم على تنظيم الفعالية.
وقال ماسك، وهو يسلم الشيك للفائز "بالمناسبة، لم يكن لدى جون أي فكرة. على أي حال، على الرحب والسعة".
وأسس ماسك لجنة عمل سياسي (أميركا بي.إيه.سي) لدعم الحملة الرئاسية لترامب. وتساعد اللجنة في حشد وتسجيل الناخبين في الولايات المتأرجحة.

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