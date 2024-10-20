شريك عالمي

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، تتوج عقوداً من روابط الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتطلع نحو المزيد من التعاون البناء، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والفرص الاستثمارية وتنويعها، خصوصاً في المجالات التي تصبّ في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما.

الزيارة تكتسب أهمية كبيرة من حيث تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية التي تأتي في إطار المباحثات التي يجريها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة في ظل النمو المتواصل لأرقام التبادل التجاري غير النفطي الذي وصل بين البلدين إلى 40.2 مليار درهم، ومرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.

كما تأتي مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، في أعمال القمة الـ 16 لقادة دول مجموعة «بريكس»، لتؤكد مكانة الإمارات شريكاً مهماً لقوى عالمية كبرى، في خدمة أولويات التنمية والتقدم، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما تجسد رؤية القيادة الرشيدة في أهمية بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، من أجل دعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.