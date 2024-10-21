آمنة الضحاك:«ازرع الإمارات» يعزز الأمن الغذائي الوطني المستدام

العين (وام)

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أهمية «المركز الزراعي الوطني»، الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله مطلع العام المقبل، ويقدم المزيد من المنح والبرامج التمويلية لدعم المشاريع المبتكرة في الزراعة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، وتحقيق العديد من الأهداف الحيوية المرتبطة بزيادة المزارع المنتجة، والارتقاء بالمزارع العضوية، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي وغيره من الأهداف.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها، اليوم، مزرعة المواطن عبد الرحمن الشامسي في مدينة العين، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية؛ بهدف التعرف على أحدث الممارسات الزراعية، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في المزرعة، التي تعد نموذجاً للمزارع الوطنية الحديثة والمتطورة في الدولة، وتضمن وجود محصول في مزرعته طوال العام.

تأتي زيارة المزرعة تماشياً مع أهداف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الرامي إلى دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص، ونشر الرقعة الخضراء في الدولة، وضمان استدامتها.

خلال الزيارة، أشادت معالي الدكتورة آمنة الضحاك بالمزرعة التي تقدم نموذجاً مبشراً للمزارع الوطنية، وأعربت عن سعادتها بقدرة المزرعة الإنتاجية من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، والتي تطمح دولة الإمارات إلى زيادتها في إطار استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، وقالت: "نشجع المزارعين المواطنين على التوسع في أنشطة الزراعة ونتعهد بتقديم كل سبل الدعم لهم لزيادة الإنتاج، وضمان تسويقه في كل أسواق الدولة"، مؤكدة أن المجتمع شريك مهم في نشر ممارسات الزراعة، والمساهمة في الإنتاج الزراعي من داخل المنازل في إطار البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الذي سيشهد خلال الفترة المقبلة انطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة التي تضمن مشاركة كل أفراد المجتمع، وتعزيز قدرتهم على إنتاج غذائهم من فواكه وخضراوات من داخل منازلهم.

كما أكدت معاليها لوسائل الإعلام على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في الترويج للمزارع الوطنية وجهود الدولة في دعم الزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» في تبني المجتمع ممارسات الزراعة، والمشاركة في نشرها من أجل مستقبل آمن غذائياً.

وتمتد مزرعة المواطن عبد الرحمن الشامسي على مساحة أكثر من 160 ألف متر مربع، وتمتلك إمكانات كبيرة في الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، بداية من تربية «دجاج لامبورغيني» إلى ماعز البور. كما تنتج المزرعة، التي بدأت العمل والإنتاج منذ عام 1996، أكثر من 150 طناً من المحاصيل بما في ذلك التمر، والرمان، والكوسة، والبطيخ، والليمون، والملفوف، والمانجو. وتتمتع المزرعة بالاكتفاء الذاتي، حيث يتم إنتاج الغذاء للأسماك والماشية في المزرعة، كما يستخدم الماء من أحواض الأسماك لري المحاصيل.

كما تستخدم المزرعة نفايات الأسماك الغنية بالأمونيا كسماد، في حين تساعد الأغطية البلاستيكية على التربة في الحفاظ على الرطوبة، وتتميز كذلك باستخدام كبير لتكنولوجيا تربية الأحياء المائية التي تساهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي من المحاصيل ثلاث مرات مع خفض استهلاك المياه بنسبة 90%.