صداقة وشراكة

محادثات مهمة جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، تناولت الشراكة الاستراتيجية وتنمية العلاقات الثنائية، وأهمية قمة مجموعة «بريكس» في دعم العمل الجماعي، وتعزيز السلام والاستقرار في العالم، إضافة إلى جهود الوساطة التي بذلتها الإمارات، وأسفرت عن نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

المباحثات أكدت نهج الإمارات الثابت في بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، إضافة إلى تعزيز فرص الحلول والمبادرات السلمية للنزاعات والصراعات، كما أبرزت مستوى التطور في مسار العلاقات الإماراتية الروسية خلال الفترة الماضية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفضاء والطاقة، وغيرها.

المشهد الثقافي بين البلدين الصديقين، كان حاضراً بقوة خلال الزيارة، بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفلاديمير بوتين، «مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم» في مدرسة بريماكوف الدولية، والهادف إلى تعزيز التعاون في مجالات تعليم اللغة العربية، إضافة إلى التاريخ والثقافة والفنون والعلوم، بما يُجسِّد عمق روابط الصداقة، والحرص على العمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.