الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إعصار أوسكار يودي بحياة 6 أشخاص في كوبا

منظر للمدينة خلال اليوم الرابع من انقطاع التيار الكهربائي الكبير في هافانا
22 أكتوبر 2024 10:05

أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أمس الاثنين، وفاة ما لا يقل عن ستة أشخاص بعدما ضرب إعصار أوسكار شرق كوبا، وذلك في الوقت الذي مازالت تعاني فيه أغلبية الجزيرة من انقطاع الكهرباء لليلة الرابعة على التوالي. وقال دياز كانيل إن المياه غمرت مناطق بأكملها في إقليم جوانتانامو، ولا يستطيع رجال الإنقاذ الوصول للمناطق المتضررة.
وقالت السلطات إن الأضرار لحقت بما لا يقل عن ألف منزل. وقد أدى انهيار شبكة الكهرباء القديمة في البلاد بسبب العاصفة لانقطاع الكهرباء عن نحو 10 ملايين نسمة لليلة الرابعة على التوالي. وكانت شبكة الكهرباء في كوبا قد تعطلت صباح الجمعة الماضية. قال دياز كانيل إنه تم استعادة ثلث إمدادات الكهرباء حتى الآن.
وأشار الرئيس الكوبي إلى أنه لن يحضر قمة البريكس، المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن العاصفة.
وكان أوسكار قد ضرب كوبا بصفته إعصارا، وبعد ذلك تم تخفيض تصنيف شدته إلى عاصفة استوائية أضعف أثناء مروره فوق الجزيرة. ووفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير، فإن العاصفة مستمرة في التسبب في هطول أمطار غزيرة على شرق كوبا وجنوب-غرب الباهاما.

أخبار ذات صلة
"أوسكار" تضرب كوبا جالبة رياحا وأمطارا غزيرة
الإعصار "أوسكار" يصل إلى شرقي كوبا
المصدر: وكالات
هافانا
إعصار
كوبا
آخر الأخبار
العين أمام الهلال.. «يلعب ولا يكسب»!
الرياضة
العين أمام الهلال.. «يلعب ولا يكسب»!
اليوم 11:34
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
اليوم 11:21
«هيبيكينادا» بطلة كأس الوثبة في مضمار باث الإنجليزي
الرياضة
«هيبيكينادا» بطلة كأس الوثبة في مضمار باث الإنجليزي
اليوم 11:19
«ليوا الرياضي» ينظم 10 سباقات للخيول العربية في الظفرة
الرياضة
«ليوا الرياضي» ينظم 10 سباقات للخيول العربية في الظفرة
اليوم 11:14
«الفرسان» بطل كأس دبي لأصحاب الهمم
الرياضة
«الفرسان» بطل كأس دبي لأصحاب الهمم
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©