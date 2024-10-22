ورش متنوعة في ملتقى الشارقة للخط

الشارقة (الاتحاد)



ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط في نسخته الـ 11 تحت شعار «تراقيم» الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، أقيمت العديد من الورش الفنية المتنوعة في فنون الخط والزخرفة، من ضمنها ورش فنية قدمت في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة منها ورشة «البناء والتكوين في العمل الحروفي» بإشراف محمد النوري، كما أقيمت ورشة «جماليات السطر ديواني الجلي» أشرف عليها محمد فاروق الحداد، وورشة «التذهيب المعاصر وتقنياته» إشراف مصعب الدوري.

تدرب المشاركون في هذه الورش على تقنيات خاصة بالخط الديواني الجلي وتقنيات التذهيب المصاحب للأعمال الفنية وأساسيات بناء اللوحة الحروفية. كما نظمت مجموعة من الورش في عدد من مساجد الشارقة منها ورشة «كيفية كتابة ألأرقام» أشرف عليها أيمن غزال في جامع النور بالشارقة، وورشة «عمل حروفي على خلفية مطبوعة» قدمت بمسجد الهدى بالخالدية إشراف رضا جمعة منصور، وورشة «كيفية تكرار الحروف والكلمات بأشكال منتظمة باستخدام الفن الرقمي»، في مسجد جامعة الشارقة إشراف حسام أحمد، وورشة «كتابة لفظ الجلالة بحركات التشكيل في خط الثلث» بمسجد الهدى بالخالدية إشراف رضا جمعة، وغيرها العديد من الورش التي تستقطب عددا كبيرا من محبي فن الخط من أعمار مختلفة وتفتح المجال أمام العديد من المواهب لصقل وشق طريقها في فن الخط العربي.

على جانب آخر وجهت لطالبات جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة ضمن فعاليات الملتقى عدد من الورش الفنية، من ضمنها ورشة «ميزان الأرقام العربية» أشرف عليها الأستاذ مصطفى النشوي، حيث تمثل الأرقام أهمية كبيرة لجوانب عديدة في فن الخط ولها قواعد خاصة في الكتابة كما تم تقديم ورشة رقمية لتصميم شعار «تراقيم» بالخط السنبلي. إشراف الأستاذ الطيب عامر، حيث تم شرح أساسيات وبداية تصميم الشعار وعلى ماذا يجب أن يستند المصمم أو الخطاط في البداية قبل الشروع في التصميم.



لوحة حروفية

كما أقيمت ورشة بإشراف الطيب عامر شرح خلالها أساسيات صناعة لوحة حروفية وتحضير القماش والطبقات الخلفية للوحة، وعمل اسكتشات بسيطة لفكرة العمل وتحضير المواد اللازمة للتنفيذ، كما تم إقامة ورشة «لوحة حروفية بتقنية الكولاج» إشراف الأستاذ الطيب عامر، حيث تم شرح أساسيات صناعة اللوحة وتحضير الألوان والخامات واستخدام الألوان، وكذلك ورشة «الخط العربي بين التقليدي والرقمي» إشراف الأستاذ مصطفى النشوي تم فيها المقارنة بين أسلوب الخط العربي التقليدي والخط العربي رقميا باستخدام الأجهزة اللوحية، ولعل أهم ما تطرقت إليه الورشة هو توافق الأصالة مع التكنولوجيا جنباً إلى جنب، وهذا ما يعزز الهوية العربية وتفردها مع لمسة ابداعية حداثية تتسق مع التطور الذي يشهده العالم.