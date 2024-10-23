جوميز: «نغمة» أن الأهلي ليس قوياً هدفها «نعاس» الزمالك!



مراد المصري (أبوظبي)



أكد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، أن اللجنة المنظمة وفرت للفريق الظروف المثالية للتدريب والتحضير لخوض نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس.

وتحدث المدرب في المؤتمر الصحفي، وقال: «نفتخر بتمثيل الزمالك، وخوض النهائي في الإمارات، وجئنا لنلعب كرة القدم، وأن نظهر أن كرة القدم المصرية جيدة، الضغوط طبيعية في كرة القدم، عندما تكون في نادٍ كبير تصبح مطالباً فيه بالفوز».

وأضاف: «نغمة أن الأهلي ليس قوياً هي فقط، من أجل أن تجعلنا نشعر بالنعاس، ويجب أن نستيقظ، ونركز أمام فريق بطل الدوري وأفريقيا».

وأكد جوميز أن المواجهة المقبلة ستكون قصة مختلفة بالكامل، عن المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وأن التركيز بالكامل، من أجل محاولة حصد اللقب.

فيما أوضح عمر جابر لاعب الزمالك، أن اللاعبين تحدثوا عن أهمية المباراة، والتركيز في النهائي، وقال: «ندرك أهمية الفوز باللقب، والمباراة مهمة وجماهير الزمالك رائعة، وتقف معنا دائماً في أي مكان وأي ظرف، ويجب أن نضحي من أجلهم لكي نفرحهم».