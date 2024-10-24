«الإمارات للدراجات» يجدد عقد بوجاتشار إلى 2030



مراد المصري (أبوظبي)



أعلن مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية، عن تجديد عقد تادي بوجاتشار نجم الفريق لمدة 6 سنوات إضافية، تمتد إلى عام 2030، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر نادي الإمارات للدراجات في أبوظبي، للاحتفال بتصنيف الفريق، باعتباره الأفضل في جولة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للموسم الثاني على التوالي، وتحقيقه رقماً قياسياً غير مسبوق عبر 81 فوزاً، حققها 20 دراجاً مختلفاً، في ظاهرة استثنائية رائدة من نوعها.

وأكد اليبهوني أن ترجمة رؤية القيادة الرشيدة أسهمت في جعل الفريق أفضل سفير للدولة حول العالم، ويترجم النجاحات التي تحققها الإمارات في المجالات كافة، ومنها على الصعيد الرياضي، وأن طموحات الفريق لا حدود لها.

ويرى اليبهوني أن الإنجازات التي تحققت والانتصارات الكبيرة، ومنها الفوز بطواف فرنسا الدولي، من بين العدد الكبير من الأحداث الدولية الأخرى، جاء نتاج العمل الكبير والجهد الذي بذله جميع أعضاء الفريق، وترجمته هذه الانتصارات القياسية المدهشة.

وأكد اليبهوني الاهتمام بتطوير مواهب الدراجين في الإمارات، من خلال أكاديمية الفريق، وأن هناك 3 دراجين من الإمارات يتواجدون في الجولة العالمية خلال العام المقبل.

من جانبه، عبر بوجاتشار عن فخره بتمثيل الفريق الذي يحمل اسم الإمارات، باعتباره يحمل طموحات شعب بأكمله، مؤكداً أنه يتطلع إلى مواصلة الانتصارات خلال السنوات المقبلة، ورد الثقة التي حصل عليها من الفريق، للاستمرار في مسيرته بطموحات أكبر دائماً.

وأشار بوجاتشار إلى أنه لا توجد أسرار للنجاح، سوى العمل بجهد، والاستفادة من البيئة المثالية التي يوفرها فريق الإمارات للدراجات، والدعم الذي يحصل عليه.

وأشار ماورو جيانتي، المدير التنفيذي لفريق الإمارات، إلى أن بوجاتشار ولد نجماً، وامتلك الصفات والقدرات التي جعلت الفريق يؤمن بالتعاقد معه لبلوغ النجاحات التي حصدها، مؤكداً أن ما يتحقق هو ترجمة لرؤية عظيمة في الإمارات منذ سنوات طويلة، لجعل هذه الرياضة تنتشر على صعيد الدولة بأكملها، وأن يكون الفريق ذا حضور عالمي بارز، كما هو الوضع حالياً.