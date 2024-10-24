الأهلي بطل «السوبر المصري» للمرة الـ 15



مصطفى الديب (أبوظبي)



تُوج الأهلي بطلاً للسوبر المصري لكرة القدم، للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

وأهدر حمزة المثلوثي، وعمر جابر، وشيكابالا 3 ركلات ترجيح، من أصل 7 ركلات سددها لاعبو الزمالك، على مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي الذي تصدى لاثنتين منها، فيما أهدر يوسف أيمن وكوكا للأهلي، بعدما تصدى لهما محمد عواد حارس الزمالك.

وكانت الأفضلية في الشوط الأول لمصلحة الأهلي الذي نجح في السيطرة على منطقة الوسط، وأتيحت للاعبيه أكثر من فرصة، لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، وسط تألق واضح لحارس الزمالك، محمد عواد الذي تصدى لفرصتين محققتين في الشوط الأول.

وجاءت أولى فرص اللقاء، عن طريق حسين الشحات لاعب الأهلي الذي ضيع فرصة هدف محقق، من انفراد تام بعواد، الذي تألق في التصدي للكرة في الدقيقة 8، ليعود حارس «الأبيض» مجدداً، ويمنع هدفاً للمهاجم وسام أبوعلي في الدقيقة 15.

وتصدت العارضة لتسديدة أطلقها المغربي يحيى عطية الله، من كرة ثابتة، من خارج المنطقة في الدقيقة 21، بينما لامست تسديدة أخرى من وسام أبوعلي القائم الأيسر في الدقيقة 46.

في المقابل، لم يظهر الزمالك بالمستوى المطلوب، وغاب هجوم «الأبيض» الذي لم ينجح في تهديد مرمى محمد الشناوي سوى في كرة وحيدة أحرز منها التونسي سيف الدين الجزيري هدفاً في الدقيقة 27، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، بعد تدخل تقنية الفيديو، قبل أن يسدد محمد شحاتة كرة أمسكها الشناوي بسهولة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني تحسن أداء الزمالك، وبادل الأهلي الهجمات، وشكل خطورة على مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة، خصوصاً الدقائق الأخيرة، بعدما سدد زيزو كرة قوية من جهة اليسار، أبعدها الشناوي إلى ركنية في الدقيقة 83، وبعدها بثلاث دقائق، أهدر سيف الدين الجزيري فرصة خطف هدف الفوز، بعدما أطاح بعرضية زيزو بجوار القائم، ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين.

في الشوطين الإضافيين كان الحذر هو السائد من الفريقين، واعتمد الزمالك على سرعة الارتداد، حيث شكل خطورة على مرمى الأهلي.