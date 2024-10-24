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ازدهار عالمي

ازدهار عالمي
25 أكتوبر 2024 00:01

الإمارات تقدم رؤيتها لرسم مسار مستقبلي يضمن الازدهار لشعوب العالم، خلال كلمة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أمام قمة «بريكس بلس»، وهي رؤية تؤمن بأهمية العمل الجماعي وتكاملية الجهود في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، وتدفع باتجاه تعميم التنمية والازدهار الاقتصادي، وتعمل على تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الدوليين.
الطاقة، والاستدامة، والنقل، والأمن المائي، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والنزاعات والحروب، تحديات عديدة ماثلة أمام العالم، لا يمكن معها تحقيق ما تصبو إليه البشرية من تقدم واستقرار وازدهار، إلا من خلال مثل هذه الرؤية التي تؤمن بأن التعددية أساسها الاستقرار والنمو، وأن الشراكة الحقيقية مبنية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
الإمارات تجسد من خلال عضويتها في مجموعة «بريكس» نهجها في توسيع نطاق الشراكات باعتبارها فرصة لتطوير استراتيجيات اقتصادية وتكنولوجية واستثمارية وغيرها، بحيث تساهم في إيجاد حلول للتحديات من أجل بناء عالم أفضل، كما تؤكد دور الإمارات الكبير في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وحرصها على تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف؛ بغرض إحلال التنمية المستدامة والازدهار في العالم أجمع.

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