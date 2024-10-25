كولر: الأهلي أظهر «المعدن الحقيقي» أمام الزمالك

أبوظبي (د ب أ)



أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن فريقه استحق الفوز بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6، في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي. وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة: أظهرنا معدننا الحقيقي في نهائي بطولة السوبر المصري أمام الزمالك، لاحت لنا العديد من الفرص ولم يحالفنا التوفيق خلال المباراة لتسجيل الأهداف، ولكن في النهاية نجحنا في الفوز بركلات الترجيح.

وأضاف المدير الفني: الأهلي يستحق الفوز، وبالطبع سعداء باللقب، وجميع اللاعبين كانوا في قمة تركيزهم على مدار المباراة بأكملها، وصولاً إلى الأشواط الإضافية، ومن بعدها ركلات الترجيح.

وواصل المدير الفني حديثه: نحتفل بلقب السوبر المصري، ثم نغلق الصفحة، وأمامنا تحدٍ جديد الأسبوع المقبل أمام العين الإماراتي في بطولة الكونتيننتال.

ووجه مارسيل كولر رسالة للجماهير أكد خلالها أن الفريق يبذل قصارى جهده خلال المباريات، من أجل الفوز وإسعادهم.

وبدورهم، أكد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري أنهم يستحقون التتويج بلقب السوبر المصري للأبطال للمرة الرابعة على التوالي، والخامسة عشرة في تاريخهم، مشيدين في الوقت نفسه بدور الجماهير.

وقال المغربي رضا سليم في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «جمهور الأهلي كبير، ويستحق هذا المكسب، ونشكره على المساندة الدائمة والوقوف خلف اللاعبين».

فيما قال إمام عاشور، إن الفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، جاء نتاج جهد كبير وعمل شاق من كافة لاعبي الفريق والجهاز الفني، الذين سعوا بقوة لحصد لقب البطولة، ومصالحة الجماهير الوفية.

وأكد المغربي أشرف داري مدافع الفريق سعادته بالتتويج باللقب الأول له مع الأهلي المصري.

فيما أكد طاهر محمد طاهر أن فريقه قاتل على الفوز باللقب وهو ما ظهر على مدار المباراة، من خلال الفرص التي أتيحت للفريق، وإصرار اللاعبين في مجمل أحداث المباراة على تحقيق الفوز.

وأبدي عمرو السولية لاعب وسط الفريق سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين، فيما أبدى المغربي يحيى عطية الله مدافع الأهلي فخره الشديد بالتتويج بلقبه الأول مع النادي الأهلي، متمنياً أن تستمر هذه المسيرة بمزيد من البطولات مع الفريق.

وقال رامي ربيعة إن الجميع في الأهلي يعمل بجهد ولا يتكلم كثيراً، وعندما يفقد الفريق أي بطولة لا يتوقف عندها كثيراً، بل يبدأ التفكير في البطولة التي تليها، ويكون لديه سعي كبير من أجل التتويج بها.

ومن جانبه، حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة السوبر المصري.

وأشاد الخطيب حسب الموقع الرسمي لناديه بالأداء المتميز والروح العالية للاعبي الأهلي على مدار أشواط المباراة، وإصرارهم على تحقيق الفوز.

مشيراً إلى حقهم في الاحتفال بالبطولة مع الأخذ في الحسبان التحديات التي تنتظرهم خلال الأيام القادمة.

كما هنأ جماهير الأهلي بهذه المناسبة، وأكد على تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل وخارج البلاد.

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 6-7 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.