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الرياضة

«الفار» في «بطولة أهلية» للمرة الأولى

«الفار» في «بطولة أهلية» للمرة الأولى
26 أكتوبر 2024 18:19

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة شرق الشتوية 11، والمقامة في مدينة خورفكان، عن تطبيق تقنية الفيديو في مباريات البطولة التي تقام من 21 نوفمبر، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53.
ويبدأ تطبيق «الفار» من دور الثمانية في المنافسات التي تُعتبر من البطولات الأهلية المعروفة بالساحل الشرقي.
وأكد خالد مراد الرئيسي، عضو اللجنة المنظمة، جاهزية التقنية، حيث ستكون البطولة الأولى الأهلية التي يتم اللجوء فيها إلى «الفار»، ويعتبر ذلك سبقاً في البطولة التي أكملت عامها الحادي عشر، وتشهد العديد من المفاجآت السارة للجماهير.

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