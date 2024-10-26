الظفرة ينتزع صدارة «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



ارتقى الظفرة إلى صدارة «دوري الدرجة الأولى»، بفوزه على الذيد 2-1، باستاد حمدان بن زايد، في انطلاق «الجولة الرابعة» والتي شهدت تعثر حتا بالخسارة أمام يونايتد 1-3، فيما ألحق جلف أف سي الخسارة بمضيفه مصفوت 3-2.

وسجل ثنائية «الفارس»، محمد ياتارا في الدقيقة 5، و«البديل» خوسي سانتوس في الدقيقة 70، فيما أحرز هدف الذيد باسيرو الحسن في الدقيقة 48، ورفع الظفرة رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بـ «العلامة الكاملة» من 3 مباريات، مقابل 5 نقاط للذيد الخامس.

وتختتم الجولة يوم الأحد بمباريات الفجيرة والجزيرة الحمراء، الإمارات ومجد، فليتوود يونايتد ودبا، جلف يونايتد والحمرية.