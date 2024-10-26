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الرياضة

الظفرة ينتزع صدارة «دوري الأولى»

الظفرة ينتزع صدارة «دوري الأولى»
26 أكتوبر 2024 20:35

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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ارتقى الظفرة إلى صدارة «دوري الدرجة الأولى»، بفوزه على الذيد 2-1، باستاد حمدان بن زايد، في انطلاق «الجولة الرابعة» والتي شهدت تعثر حتا بالخسارة أمام يونايتد 1-3، فيما ألحق جلف أف سي الخسارة بمضيفه مصفوت 3-2.
وسجل ثنائية «الفارس»، محمد ياتارا في الدقيقة 5، و«البديل» خوسي سانتوس في الدقيقة 70، فيما أحرز هدف الذيد باسيرو الحسن في الدقيقة 48، ورفع الظفرة رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بـ «العلامة الكاملة» من 3 مباريات، مقابل 5 نقاط للذيد الخامس.
وتختتم الجولة يوم الأحد بمباريات الفجيرة والجزيرة الحمراء، الإمارات ومجد، فليتوود يونايتد ودبا، جلف يونايتد والحمرية.

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
الذيد
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