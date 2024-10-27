الإمارات تحصد 10 ميداليات في «الألعاب المدرسية العالمية»



المنامة (الاتحاد)

حصدت الإمارات 10 ميداليات، في دورة الألعاب المدرسية العالمية بالبحرين، «3 ذهبيات، وفضية، و6 برونزيات»، في ألعاب القوى، والبادل تنس، والريشة الطائرة، والمبارزة، والقوس والسهم.

ونجح سليمان عبدالرحمن الذي تُوج بذهبية 400 متر عدواً، في تسجيل زمن قياسي عالمي للدورة «45.77 ثانية»، محطماً الزمن السابق «46.98 ثانية».

ونال البادل تنس الميدالية الذهبية للثنائي راشد وليد وقاسم الشرفي، في مسابقة تحت 16 سنة، فيما فاز ثنائي البادل تنس أحمد الهاشمي وحمد الكوخردي بالفضية، في مسابقة تحت 16 سنة.

وأضافت العداءة مريم كريم ميدالية البرونزية لمسابقة 400 متر، وسجلت 56.44 ثانية ، كما أحرزت العداءة أمينة قمر الدين البرونزية في سباق 100 متر بزمن 11.51 ثانية.

وسجلت المبارزة حضورها بميدالية برونزية حققتها الهيام البلوشي في سلاح الفلوريه، وحققت الريشة الطائرة الميدالية البرونزية في مسابقة الفرقي.

وفي منافسات القوس والسهم، فاز حسن إبراهيم الرئيسي الميدالية الذهبية، وعبدالله حسن المنصوري الميدالية البرونزية، وسارة عادل المازمي الميدالية البرونزية.

وأهدى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس وفد الإمارات الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وهنأ اللاعبين واللاعبات والأجهزة الإدارية والفنية بالنتائج المتميزة التي تكتسب أهمية بالغة، لكونها تحققت في أجواء تنافسية عالية، مما يؤكد أن رياضة الإمارات المدرسية تمضي على المسار الصحيح وبتخطيط سليم، يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة والمعايير الموضوعة للمشاركات، في عملية اختيار وانتقاء اللاعبين، والرهان على الرياضات التي تملك الإمكانات لتحقيق تنافسية عالية لحصد الإنجازات للدولة.

وأضاف: «نثمن دعم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، والذي حرص على لقاء اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم قبل خوضهم المنافسات.

ومن المتوقع أن يحصد وفدنا المزيد من الميداليات، بعدما تأهل العداء سليمان عبد الرحمن إلى نصف نهائي مسابقة 200 متر بزمن 21.20 ثانية، والعداء عبد العزيز عبد الله إلى نصف النهائي المسابقة نفسها بزمن 22.59 ثانية، والعداءة أمينة قمر الدين إلى نصف نهائي مسابقة 200 متر بزمن 24.35. ويواصل الوفد المنافسات اليوم في التايكوندو والملاكمة، وألعاب القوي، والريشة الطائرة، والشطرنج، والسباحة، والمصارعة، والمبارزة، والقوس والسهم.