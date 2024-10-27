الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عطاء مستدام

عطاء مستدام
28 أكتوبر 2024 00:15

مؤسسة إنسانية إماراتية جديدة، تخلّد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وترسخ نهج القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المجال الإنساني والخيري والتنموي، وتضاعف من الجهود الوطنية المبذولة في مختلف ساحات العمل الإنساني الدولي؛ بهدف تحسين الواقع المعيشي للشعوب، وتحقيق الأمن والاستقرار في عديد من المجتمعات.
 «مؤسسة إرث زايد الإنساني» التي صدر مرسوم اتحادي بإنشائها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، امتداد لمسيرة إماراتية تاريخية مستدامة تمتلك سجلاً حافلاً في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، وتحتل قائمة الصدارة للدول المانحة، وهي عنوان للعمل الإنساني، وصاحبة الريادة في العمل الخيري، والنموذج في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية بين الشعوب والأمم.
اسم «زايد» يزين مشاريع تنموية وتعليمية وصحية وبنية تحتية وغيرها في عديد من مناطق العالم، كشاهد على الإرث الإنساني للمؤسس، وقد تضاعفت تلك الإنجازات الحضارية بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحريص على سرعة الاستجابة للأزمات الإنسانية أينما كانت، ومد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم، ترسيخاً لنهج العطاء المستدام في مسيرة الخمسين.

أخبار ذات صلة
«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي
قرقاش: منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى التزام جديد بالسلام
مؤسسة إرث زايد الإنساني
زايد بن سلطان
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
العمل الإنساني
المساعدات الإنسانية
الأخوة الإنسانية
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يضرب جنوبي تركيا
28 أكتوبر 2024
فلسطيني يجلس حول النار مع أطفاله على أنقاض منزلهم في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: كافة سكان شمال غزة معرضون إلى خطر الموت
28 أكتوبر 2024
كامالا هاريس وميشيل أوباما معاً في ميشيغان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب في نيويورك وهاريس «من حي إلى حي» في بنسلفانيا
28 أكتوبر 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى تعرض للقصف في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السيسي يقترح هدنة يومين مقابل تبادل رهائن وأسرى
28 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©