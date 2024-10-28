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«فولكس فاجن» تدافع عن خططها الخاصة بإجراءات التقشف

«فولكس فاجن» تدافع عن خططها الخاصة بإجراءات التقشف
28 أكتوبر 2024 18:47

 
فولفسبورج (د ب أ)


دافعت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات مجدداً عن خططها الخاصة بإجراءات التقشف، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لمجلس العاملين عن إغلاق مصانع وتسريح موظفين، لكنها لم تذكر تفاصيل حول اتخاذ إجراءات محددة.
ونقل بيان عن جونار كيليان، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الموارد البشرية، قوله: «الحقيقة هي أن الوضع خطير، ومسؤولية الشركاء في التفاوض كبيرة» وأضاف: «من دون تدابير شاملة لاستعادة القدرة التنافسية، لن نتمكن من تحمل تكاليف استثمارات كبيرة في المستقبل».
ولم يقدم كيليان معلومات محددة حول الخطط التي ذكرتها رئيسة مجلس العاملين، دانييلا كافالو، بشأن إغلاق مصانع وتخفيض أجور وتسريح موظفين، وقال: نتمسك بالمبدأ الذي تم الاتفاق عليه مع شركاء صنع القرار والمتمثل في وجوب إجراء النقاش حول مستقبل شركة فولكس فاجن أولا داخلياً مع شركائنا في المفاوضات.
وأعلنت المجموعة أنها ستقدم «اقتراحات ملموسة لتقليل تكاليف العمل» في جولة مفاوضات الأجور المقررة بعد غدٍ الأربعاء.
من جانبه، برر توماس شيفر، رئيس العلامة التجارية، هذه الخطوة بارتفاع التكاليف في المواقع الألمانية. ونقل بيان الشركة عن شيفر قوله: لا يمكننا الاستمرار كما كنا من قبل. وأوضح: نحن غير منتجين بما فيه الكفاية في المواقع الألمانية، وتكلفة المصانع لدينا حالياً أعلى بنسبة 25 إلى 50% مما خططنا له، وبالتالي، فإن بعض المصانع الألمانية تكلف ضعف ما تكلفه المصانع المنافسة.
ونوه البيان بأن هدف «فولكس فاجن» لا يزال يتمثل في زيادة العائد على المبيعات إلى 6.5% بحلول عام 2026، وقالت الشركة في البيان، إن هذا هو السبيل الوحيد لتمويل الاستثمارات الضرورية في المستقبل. وبحسب مجلس العاملين، تعتزم «فولكس فاجن» إغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا على الأقل، وتسريح عشرات الآلاف من العاملين، بالإضافة إلى تخفيض أجور العاملين البالغ عددهم 120 ألف شخص الذين يتقاضون رواتبهم وفقاً لاتفاق أجور داخلي، بنسبة 10%.

فولكس فاجن
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