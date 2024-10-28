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التنمية والازدهار

التنمية والازدهار
29 أكتوبر 2024 00:15

برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستمر دولة الإمارات في ترسيخ نهجها بإقامة جسور الشراكات مع مختلف دول العالم، والتعاون من أجل تحقيق تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار، والعمل على تعزيز السلام والاستقرار عبر تشجيع فرص الدبلوماسية والحوار، إضافة إلى حشد الجهود الدولية للالتقاء حول حلول مستدامة للتحديات الإنسانية المشتركة.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه، في أبوظبي، تجسيد لهذه الرؤية، ونهج الإمارات في تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية، وفتح آفاق جديدة بما يخدم مصالحهما المشتركة، خاصة وأن فيتنام تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات بين دول رابطة «الآسيان»، ومن أسرع الدول نمواً في القارة الآسيوية.
الإمارات وفيتنام تتوجان تعاونهما بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، والتي تبني على ما تحقق خلال العقود الماضية، وتستثمر الفرص والقدرات المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي للإمارات وشركائها في العالم.

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