سباق دبي للشراعية المحلية 60 قدماً السبت المقبل



دبي (الاتحاد)

حدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل موعداً جديداً لتنظيم سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 2024-2025، والذي تم تأجيله مؤخراً بسبب الأحوال الجوية، وأعلن النادي عن استمرار فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب بالنسبة للملاك والنواخذة حتى الجمعة.

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن اللجنة المنظمة للسباق تراقب عن كثب التقارير الخاصة بالأرصاد وحالة البحر المتوقعة، مؤكداً أن النشرة البحرية تبشر بأجواء تناسب ظروف السباق.

ويحمل السباق المرتقب الرقم 97 ضمن سلسلة السباقات التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ إشهار فئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً في موسم 1992-1993، حيث كان الظهور الأول لها في سباق النسخة الثالثة من كرنفال القفال، جنباً إلى جنب القوارب المحلية 43 قدماً في سباق مشترك، قبل أن يتم اعتمادها كفئة رسمية للسباق العريق في النسخة الرابعة عام موسم 1993-1994.