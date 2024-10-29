«الاتحاد للطيران» تطلق رحلات جديدة إلى العلمين في مصر



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، عن إطلاق رحلات إلى العلمين، على الشاطئ الشمالي في مصر، حيث تنطلق الرحلات في يوليو 2025.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسرّنا إضافة العلمين إلى شبكة وجهاتنا المتزايدة، هذه الوجهة التي تعتبر نقطة الدخول إلى جوهرة مصر الخفية، ويؤكد هذا المسار الجديد التزامنا بتوفير تجارب سفر استثنائية وتعزيز سبل الوصل إلى أسواق جديدة ومثيرة.

ويمكن للضيوف المسافرين حجز رحلاتهم الآن مع رحلتين أسبوعيتين أيام الخميس والأحد على متن طائرة A320 الحديثة التي تضم 8 مقصورات على درجة الأعمال و150 مقعداً على الدرجة السياحية.