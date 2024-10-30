أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات صناعية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، وذلك بعد خسائر في الجلستين السابقتين.

وبحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.33 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.43 دولار للبرميل.

وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام تراجعت 573 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر. وانخفضت مخزونات البنزين 282 ألف برميل بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.46 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة الأميركية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وساهم تقرير معهد البترول الأميركي في تحويل مسار الأسعار بعد انخفاضها بما يزيد على ستة بالمئة في الجلستين السابقتين.وانخفضت الأسعار أمس الثلاثاء.