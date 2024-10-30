«فيروس معوي» ينهي حلم سينر في باريس

باريس (أ ف ب)



انسحب الإيطالي يانيك سينر، المصنّف أول عالمياً، من دورة باريس لماسترز الألف نقطة في التنس التي انطلقت الاثنين بسبب «فيروس معوي»، بحسب ما أعلن المنظمون.

وسيحل مكانه في البرنامج الرئيس للدورة الفرنسي أرتور كازو، أحد الخاسرين في التصفيات، والذي سيواجه الأميركي بن شيلتون الفائز في الدور الثاني على الفرنسي الآخر كورنتان موتيه 6-3 و6-7 و6-3.

وأفادت اللجنة المنظمة في بيان صحفي «بسبب معاناته من فيروس معوي أصيب به قبل وصوله إلى باريس، فإن يانيك سينر، وعلى الرغم من رغبته في المشاركة، سيضطر إلى الانسحاب».

ويتبقى لسينر المشاركة قبل نهاية العام في بطولة «أيه تي بي» الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم في مدينة تورينو الإيطالية بين 10 و17 نوفمبر، قبل أن يشارك في المرحلة النهائية من كأس ديفيز في الأسبوع التالي في ملقة، وهي مسابقة الفرق التي تحمل إيطاليا لقبها.

خاض سينر موسماً استثنائياً خلال العام 2024، حيث تُوّج بأول لقبين له في البطولات الأربع الكبرى، بعد إحرازه بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، كما فاز بسبعة ألقاب منذ بداية الموسم، بما في ذلك ثلاثة في دورات ماسترز للألف نقطة «ميامي، سينسيناتي وشنغهاي)».

ومع ذلك، يجد سينر نفسه مهدداً بالإيقاف في قضية المنشطات التي كُشف عنها في نهاية الصيف، بعد استئناف من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا».

وسبق لسينر أن انسحب من مباراته الثانية في دورة باريس الموسم الماضي، بعدما فاز بالأولى في مواجهة ليلية انتهت قرابة الساعة الثانية والنصف صباحاً.

وفي ظل انسحاب سينر، وعدم دفاع الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن اللقب، يبدو الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً الأوفر حظاً للذهاب حتى النهاية، وهو تأهل الثلاثاء إلى الدور الثالث، بفوزه من دون عناء كبير على التشيلي نيكولاس خاري 7-5 و6-1.

وبعدما أعفي من خوض الدور الأول، بدأ ألكاراز مباراته مع خاري بقوة وتقدم 3-0، لكن الأخير عاد إلى الأجواء، قبل أن يستسلم في النهاية 5-7، ما أثر على معنوياته وسهل مهمة منافسه الإسباني الذي لم يسمح له سوى بإحراز شوط واحد في المجموعة الثانية.

ويلتقي ألكاراز الذي انتهى مشواره في هذه الدورة عند الدور الثاني الموسم الماضي، في الدور المقبل الفائز بين الفرنسي أوجو أومبير والأميركي ماركوس جيرون، ضمن مسعاه للقبه الثاني هذا الموسم في دورات الماسترز، بعد أول في إنديان ويلز، والسادس في مسيرة ابن الـ21 عاماً المُتوج هذا العام بلقبي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون.

وتأهل إلى الدور الثالث أيضا النرويجي كاسبر رود السابع واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس العاشر بفوزهما على الأسترالي جوردان تومسون 7-6 و6-3 والتشيلي أليخاندرو تابيلو 6-3 و6-4 توالياً.

وفي أبرز نتائج اليوم الثاني، سقط الروسي أندري روبليف السادس عند الحاجز الأول بخسارته في الدور الثاني أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6-7 و5-7 .

وهذه الدورة الثانية توالياً في دورات الماسترز التي ينتهي فيها مشوار روبليف عند الحاجز الأول، بعدما خرج أيضاً من الدور الثاني في شنغهاي، ليفشل بالتالي في تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين وصل إلى نصف نهائي الدورة الباريسية، قبل أن ينتهي المشوار على يد ديوكوفيتش.

وتأهل إلى الدور الثاني الأسترالي أليكس دي مينور التاسع، بفوزه على الأرجنتيني ماريانو نافوني 7-5 و6-1، والدنماركي هولجر رونه الثالث عشر بفوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-4 و6-4، فيما خرج البولندي هوبرت هوركاش الثاني عشر من الدور الأول، بخسارته أمام الأميركي أليكس ميكلسن 1-6 و3-6.