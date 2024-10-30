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الرياضة

الإمارات ترفع الحصاد إلى 15 ميدالية في «الألعاب العالمية»

الإمارات ترفع الحصاد إلى 15 ميدالية في «الألعاب العالمية»
30 أكتوبر 2024 10:55

 
المنامة (الاتحاد)

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رفعت بعثة رصيدها إلى 15 ميدالية «4 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات»، في دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، فيما حصد «القوس والسهم» 3 ميداليات «ذهبية وبرونزيتين»، لكنها لا تُحتسب في الترتيب العام، ويتم إضافتها على موقع الاتحاد الدولي فقط.
وتأتي البرازيل الترتيب بـ 99 ميدالية، «36 ذهبية و38 فضية و25 برونزية» وتحتل روسيا «الوصافة»، ولها 85 ميدالية «24 ذهبية، و28 فضية، و33 برونزية».
وحصد التايكواندو 8 ميداليات، حيث تُوج محمد سالم بذهبية وزن تحت 51 كجم، ومحمد خالد «الفضية»، وعلي صابر «برونزية» وزن تحت 45 كجم، وعلى الظهوري «برونزية» وزن تحت 59 كجم. 
وتُوجت شوق محمد بذهبية وزن تحت 46 كجم بانسحاب المنافسة، وأوليفيا «ذهبية» وزن تحت 52 كجم، وأروى صالح الحفيتي «فضية» وزن تحت 42 كلجم، وشيخة راشد «فضية» وزن تحت 59 كجم، وفارس البلوشي «البرونزية» في المبارزة بسلاح.
وضمنت ألعاب القوى ميداليات جديدة، بعدما تمكن العداء سليمان عبد الرحمن المُتوج بذهبية 400 متر برقم عالمي جديد «45.77 ثانية»، من التأهل إلى نهائي 200 متر، وسجل أفضل زمن «21:17 ثانية»، كما تأهلت العداءة مريم كريم إلى نهائي 400 متر حواجز، بحلولها في المركز الأول بأفضل زمن تأهيل 1:01:18 دقيقة، وصعدت أمينة قمر الدين إلى نهائي 200 متر وسجلت «23.96 ثانية».
ومن المتوقع أن تحرز الريشة الطائرة إنجازات جديدة، بعد تأهل 9 لاعبين ولاعبات إلى دور ال 32 في فردي الرجال، ودور ال 16 في الزوجي.
وتابع منافسات منتخباتنا، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.
وأعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، عن فخره بالنتائج، مشيراً إلى أن وتصاعد الإنجازات، مع تواصل المنافسات، وحلول الإمارات في المركز الخامس عشر حتى الآن يُعد مؤشراً للتطور بكل المقاييس، نظراً لحجم المشاركة الكبير، كما أعرب عن تفاؤله بحصد المزيد من الميداليات، وارتفاع رصيد البعثة عبر بقية المسابقات.

الإمارات
البحرين
دورة الألعاب العالمية
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