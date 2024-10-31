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فيضانات في فيتنام تخلف قتلى وأضراراً

أشخاص يجدفون بقارب فوق مياه الفيضانات في مقاطعة كوانج بينه بوسط فيتنام.
31 أكتوبر 2024 11:37

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب خمسة آخرون الخميس، في فيضانات ألحقت أضراراً بمنازل ودمرت حقولاً في وسط فيتنام، بعد أيام من وصول العاصفة المدارية "ترامي"، وفق ما أعلنت السلطات الفيتنامية.
وتضرّر أكثر من 300 منزل وحوالي 1300 هكتار من المحاصيل في مقاطعة كوانغ بينه بسبب تدفق السيول الموحلة في عدد من المناطق المعزولة، وفق السلطات.
وتنحسر المياه ببطء، لكن الفيضانات ما زالت تغمر الكثير من المناطق.
وضربت العاصفة "ترامي" فيتنام الأحد بعد عبورها الفليبين مخلّفة 110 قتلى على الأقل.
وتتعرض فيتنام، وهي واحدة من الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، بين يونيو ونوفمبر من كل عام لعواصف مدارية تتسبب بانتظام بفيضانات وانزلاقات تربة مميتة.
وفي سبتمبر، اجتاح إعصار "ياغي" شمال البلاد مسفرا عن مقتل 345 شخصا ومتسببا بخسائر تقدر بحوالي 3,3 مليارات دولار.

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المصدر: وكالات
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