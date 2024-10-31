الخميس 31 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«وعكة» تؤجل وصول ألونسو للمشاركة في «جائزة البرازيل»

«وعكة» تؤجل وصول ألونسو للمشاركة في «جائزة البرازيل»
31 أكتوبر 2024 12:12

 
ساو باولو (أ ب)

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مينيرو إلى نهائي كأس ليبرتادوريس
استعراض أهداف «الدولي للمدراء الحكوميين» ودوره في تأهيل كفاءات حكومية عالمية


أعلن فريق أستون مارتن أن سائقه المخضرم فرناندو ألونسو سيصل متأخراً للمشاركة في سباق جائزة البرازيل الكبرى الذي سيقام الأسبوع المقبل للتعافي من عدوى معوية.
وقال الفريق الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»: إن ألونسو «43 عاماً» سيغيب عن المؤتمرات الصحفية، لكنه سيكون جاهزاً للمشاركة في السباق.
وأشار أيضاً إلى أن ألونسو الفائز ببطولة العالم لـ «الفورمولا-1» مرتين أصيب بهذه «الوعكة» قبل سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، مطلع الأسبوع الجاري.
وأوضح فريق أستون مارتن في بيان رسمي، «لقد عاد ألونسو إلى أوروبا لتلقي المزيد من العلاج تحت إشراف طبيب متخصص، وسيتأجل وصوله إلى البرازيل يوماً، لكنه سيشارك في السباق».
ويضم فريق أستون مارتن بين صفوفه أيضاً البرازيلي فيليبي دروجوفيتش كسائق احتياطي.
ونوه بأن فرناندو ألونسو انسحب من سباق المكسيك بسبب مشكلة في المكابح، علماً أن الإسباني المخضرم يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب بطولة السائقين برصيد 62 نقطة.

الفورمولا-1
بطولة العالم لسباق السيارات
بطولة العالم للفورمولا-1
البرازيل
فرناندو ألونسو
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
انتقال مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي الجديد إلى مطار زايد الدولي
علوم الدار
انتقال مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي الجديد إلى مطار زايد الدولي
اليوم 14:58
موسيالا يعتزم تجديد عقده مع بايرن ميونيخ في الشتاء!
الرياضة
موسيالا يعتزم تجديد عقده مع بايرن ميونيخ في الشتاء!
اليوم 14:53
"الشؤونُ الإسلامية والأوقاف والزكاة" تنهي المرحلة الأولى من عملية فرز الحجاج للموسم المقبل
علوم الدار
"الشؤونُ الإسلامية والأوقاف والزكاة" تنهي المرحلة الأولى من عملية فرز الحجاج للموسم المقبل
اليوم 14:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©