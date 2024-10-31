«وعكة» تؤجل وصول ألونسو للمشاركة في «جائزة البرازيل»



ساو باولو (أ ب)



أعلن فريق أستون مارتن أن سائقه المخضرم فرناندو ألونسو سيصل متأخراً للمشاركة في سباق جائزة البرازيل الكبرى الذي سيقام الأسبوع المقبل للتعافي من عدوى معوية.

وقال الفريق الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»: إن ألونسو «43 عاماً» سيغيب عن المؤتمرات الصحفية، لكنه سيكون جاهزاً للمشاركة في السباق.

وأشار أيضاً إلى أن ألونسو الفائز ببطولة العالم لـ «الفورمولا-1» مرتين أصيب بهذه «الوعكة» قبل سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح فريق أستون مارتن في بيان رسمي، «لقد عاد ألونسو إلى أوروبا لتلقي المزيد من العلاج تحت إشراف طبيب متخصص، وسيتأجل وصوله إلى البرازيل يوماً، لكنه سيشارك في السباق».

ويضم فريق أستون مارتن بين صفوفه أيضاً البرازيلي فيليبي دروجوفيتش كسائق احتياطي.

ونوه بأن فرناندو ألونسو انسحب من سباق المكسيك بسبب مشكلة في المكابح، علماً أن الإسباني المخضرم يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب بطولة السائقين برصيد 62 نقطة.