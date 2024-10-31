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الرياضة

«الآسيوي» يفتتح مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية

«الآسيوي» يفتتح مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية
31 أكتوبر 2024 14:31

 
معتز الشامي (سيؤول)

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افتتح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أعمال المؤتمر الأول لرؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، والذي يقام في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول تحت عنوان «بناء وقيادة المنظمات العظيمة».
وحضر حفل افتتاح المؤتمر، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من المسؤولين في الاتحادين الآسيوي والدولي، ورؤساء وأمناء العموم في الاتحادات الوطنية الآسيوية.
وألقى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة كلمة في مستهل الحفل رحب فيها بالمشاركين في المؤتمر، مؤكداً أهميته منصة متميزة لتبادل الخبرات والآراء بين أركان منظومة الكرة الآسيوية، والتعرّف على التجارب الناجحة في الإدارة الكروية، بما ينعكس بصورة إيجابية على مخرجات تعمل الاتحادات الوطنية، ويعزز إسهاماتها المحورية في تطوير بنية كرة القدم في القارة الآسيوية.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي أهمية استثمار المحاضرات الغنية للمؤتمر في استلهام العبر والدروس من النماذج المضيئة للتطوير الكروي وتوظيفها من الاتحادات الوطنية لبناء خططها وبرامجها المستقبلية على أسس متينة تراعي مختلف جوانب العملية التطويرية.
وقال: من خلال الحوار البناء وتبادل أفضل التجارب من بعض أبرز الخبراء في كرة القدم العالمية، نريد ضمان تزويد اتحاداتنا الوطنية والإقليمية بأفضل الأدوات والأساليب المُمكنة للقيادة والتعلم والإلهام، بينما نتطلع جاهدين لوضع معايير جديدة في الحوّكمة والتميز التنظيمي.
وأضاف: تؤكد رؤيتنا ورسالتنا دوماً على مساعدة اتحاداتنا الأعضاء على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، يجب أن نفهم التحديات التي يواجهونها، ونقدم حلولاً عملية ومُصممة خصيصاً لذلك، وتعمل الاتحادات الوطنية والإقليمية الأقوى على إيجاد نظام بيئي أكثر قوة لكرة القدم الآسيوية، وهذا المؤتمر هو المفتاح لدفع هذا التقدم.
وشدد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تعزز الشراكة المستمرة مع الاتحادات الوطنية، وترسم ملامح المستقبل المشرق للكرة الآسيوية، متمنياً للمشاركين في المؤتمر كل النجاح والتوفيق.
من جانبه، ألقى جياني إنفانتنيو كلمة خلال الحفل أشاد فيها بحرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تنظيم المؤتمر، بما يمثله من فرصة كبيرة لتعزيز التعاون مع الاتحادات الوطنية.
وخلال اليوم الأول للمؤتمر، قدم داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي، عرضاً حول الإصلاحات الاستراتيجية للاتحاد، لدفع النمو المستقبلي، وتبعه روبرت سكينر، نائب مدير الأمم المتحدة ورئيس الشراكات والمشاركة العالمية، الذي سلط الضوء على التأثير التحويلي لكرة القدم.
وقدّم توم باير، مدير مجموعة T3، وهي منظمة مكرسة لتعزيز كرة القدم على المستوى الشعبي في قارة آسيا، رؤية حول كيفية كون ثقافة كرة القدم الحقيقية مفتاحاً للاستدامة، بينما قدم تشون هانجين أمين عام اتحاد كوريا لكرة القدم محاضرة حول الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الكوري من أجل التنمية.
في اليوم الثاني من المؤتمر، يستمع المشاركون إلى فريدريك جيلمونت الرئيس التنفيذي للعمليات في اتحاد أوقيانوسيا، وأنتر آيزاك رئيس الاتحاد الأسترالي، وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي، ورازفان بورليانو عضو مجلس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الروماني، وإميلي شو مديرة المكتب التنفيذي والعلاقات الدولية في الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سلمان بن إبراهيم
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
جياني إنفانتينو
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