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إيقاف عداءة إثيوبيا 4 أعوام للاشتباه في المنشطات

إيقاف عداءة إثيوبيا 4 أعوام للاشتباه في المنشطات
31 أكتوبر 2024 22:10

 
موناكو (أ ب)

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قررت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، إيقاف الإثيوبية تسيهاي جيميشو، وصيفة ماراثون طوكيو السابقة، لمدة 4 سنوات، بسبب الاشتباه في تعاطيها المنشطات.
كما تم حذف نتائج جيميشو «25 عاماً» والجوائز المالية التي حصلت عليها منذ مارس 2020، والتي كان من بينها فوزها بالمركز الثاني بسباق طوكيو على مستوى النخبة في مارس 2023 .
واحتلت جيميشو المركز الـ24 في قائمة أفضل الأزمنة العالمية التي تحققت في سباقات الماراثون للسيدات عبر التاريخ، بعدما حققت زمناً يقل عن ساعتين و17 دقيقة في العاصمة اليابانية كما تواجدت جيميشو في المركز الرابع في سباق 5000 متر ببطولة العالم 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة، وشاركت في سباق 10000 متر في أولمبياد طوكيو التي أقيمت عام 2021، قبل أن يتم استبعادها بالفعل من هذا السباق بسبب انتهاكها المسار، علما بأنها لم تكمل سباق الماراثون ببطولة العالم 2023 في العاصمة المجرية بودابست.
وكشفت وحدة النزاهة أن جيميشو لديها قيم دم مشبوهة في جواز سفرها البيولوجي الرياضي، وهو ما يمكن أن يظهر مؤشرات على تعاطيها المنشطات على مدى فترات زمنية أطول من دون الحاجة لاختبار إيجابي.
ومن المقرر أن ينتهي إيقاف العداءة الإثيوبية في نوفمبر 2027 .
يذكر أن جيميتشو قدمت 50 عينة دم على مدى 5 سنوات، وكانت العينات التي أخذت في مارس 2020 ثم أبريل ومايو 2022 «مؤشراً على التلاعب بالدم»، وفقاً لحكم صادر عن محكمة مستقلة لمكافحة المنشطات.

إثيوبيا
الاتحاد الدولي لألعاب القوى
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