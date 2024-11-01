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الرياضة

ألكاراز يسقط أمام «عاصفة» هومبرت!

ألكاراز يسقط أمام «عاصفة» هومبرت!
1 نوفمبر 2024 10:18

 
باريس (أ ف ب)

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ودّع الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف ثانياً عالمياً دورة باريس للماسترز في التنس «ألف نقطة» من الدور الثالث، بخسارته أمام الفرنسي أوجو هومبرت 6-1 و3-6 و7-6، في حين بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الثالث ربع النهائي، بفوزه على الفرنسي أرتور فيس 6-4 و3-6 و6-3.
كما حافظ تسيتسيباس على فرصه الضئيلة للمشاركة في بطولة «أيه تي بي» الختامية في تورينو من 10 إلى 17 نوفمبر، بفوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6-7 و6-4 و6-2.
وحقّق هومبرت فوزه الأول على الإطلاق على حساب ألكاراز بطل فرنسا المفتوحة وويمبلدون، بعد أن خسر أمامه مرتين مطلع هذا العام.
وكانت الأمسية صعبة على ألكاراز، بعد أن تأخر 0-5 في المجموعة الأولى التي خسرها 6-1.
وعانى ابن الـ 21 عاماً من موسم متقلب لا سيما في النصف الثاني منه، وتحديداً منذ خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي التنس ضمن الألعاب الأولمبية في باريس.
وخرج الإسباني من الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، على يد الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، قبل أن يخسر من الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول على العالم في نهائي دورة بكين، ليعود ويودع من ربع النهائي على يد التشيكي توماس ماشاك في دورة شنغهاي للماسترز.
وسيلعب هومبرت في دور الثمانية مع الأسترالي جوردان تومسون.
من جهة أخرى، ضرب زفيريف موعداً في الدور المقبل مع تسيتسيباس (11) في مباراة نارية مرتقبة، من أجل مقعد في نصف النهائي.
وحقّق زفيريف 16 إرسالاً ساحقاً خلال مواجهته مع فيس، فيما تفادى خسارة إرساله، بينما كانت النتيجة 5-3 في المجموعة الثالثة والفاصلة ليحسم اللقاء لمصلحته.
ويخوض النجم الألماني الدور ربع النهائي في دورات الماسترز للمرة الـ 31، عندما يلتقي تسيتسيباس الذي فاز عليه في 10 من المواجهات الـ 15 التي جمعتهما.
وفي مباراة أخرى، استهل اللاعب اليوناني المباراة أمام سيروندولو بشكل سيئ، مانحاً منافسه ثلاث فرص لكسر إرساله، لكنه تمكن من التعويض، قبل أن يخسر المجموعة في شوط كسر التعادل.
واستعاد تسيتسيباس، الفائز على سيروندولو خلال مواجهتهما السابقة الوحيدة في أكتوبر في بازل، السيطرة في المجموعة الثانية، وكسر إرسال الأرجنتيني في الشوط الثالث ليفوز بالمجموعة 6-4.
وتابع تسيتسيباس تألقه في المجموعة الثالثة والفاصلة، حيث هيمن بشكل أكبر على المواجهة، ليحسمها 6-2 وينتزع الفوز.
وحافظ تسيتسيباس على حظوظه الضئيلة في التأهل إلى البطولة الختامية المقررة، بعد نحو 10 أيام في تورينو والتي تجمع بين أفضل ثمانية مصنّفين على العالم.
وتتبقى ثلاثة مقاعد قيد المنافسة، بعد غياب أو خروج عدد من منافسيه المباشرين مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والروسي أندري روبليف، والنرويجي كاسبر رود، والأميركي تومي بول.
لكنّ تسيتسيباس يواجه منافسة مستمرة من لاعبين آخرين في هذا المجال لا يزالوا ينافسون في باريس، مثل الأسترالي أليكس دي مينور الفائز على البريطاني جاك درايبر في الدور الثالث 5-7، 6-2 و6-3، والبلغاري جريجور ديميتروف.
وجاء تأهل الأسترالي تومسون إلى الدور ربع النهائي في إحدى دورات الماسترز للمرة الأولى، من خلال تغلبه على الفرنسي الآخر أدريان مانارينو 7-5 و7-6.
كذلك، حجز الروسي كارن خاتشانوف حامل لقب نسخة 2018 مكاناً له في دور الثمانية بتخطيه الأسترالي أليكسي بوبيرين 7-6 و6-4، ويلتقي في الدور المقبل مع الفائز بين ديميتروف والفرنسي آرثر ريندركنيش.

التنس
باريس
كارلوس ألكاراز
ألكسندر زفيريف
ديوكوفيتش
يانيك سينر
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