«الجوجيتسو» يقترب من الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للشباب



اليونان (الاتحاد)



يواصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» أداءه المتميز وتألقه اللافت في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب في اليونان.

ونجح أبطال الإمارات في رفع رصيد الدولة في فئة الشباب إلى 34 ميدالية بواقع 9 ذهبيات، و9 فضيات، و16 برونزية.

ونجح أبطال الإمارات من فئة تحت «16، و18 عاماً» في تحقيق سلسلة من الانتصارات، وحصاد متميز من الميداليات بلغ 12 ميدالية بواقع ذهبيتين، و4 فضيات، و6 برونزيات، مقتربين من الحفاظ على لقب البطولة.

وفي فئة البنين تحت 18 عاماً، تُوج بالذهب أحمد الشامسي بوزن «48 كجم»، وسالم القبيسي بوزن «56 كجم»، وحقّق الميدالية الفضية حشر الكعبي بوزن «52 كجم»، وحارب الحمادي بوزن «62 كجم»، وحصد الميداليات البرونزية ذياب الدرمكي بوزن «48 كجم»، وسعيد النعيمي بوزن «62 كجم».

وفي فئة تحت 16 عاماً للبنين والبنات تُوجت بالميدالية الفضية عائشة الحمادي بوزن فوق «63 كجم»، وحنين الخوري بوزن «57 كجم»، وحصدت الميداليات البرونزية زينب المنصوري بوزن فوق «63 كجم»، وزايد الحوسني بوزن فوق «77 كجم»، وسيف العامري بوزن «62 كجم»، وعبدالله أنديز بوزن «69 كجم».

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: «تألّق أبناؤنا في مواجهة أقوى اللاعبين، وقدموا أداءً قوياً يعكس مدى جاهزيتهم وقدرتهم على التعامل بكفاءة مع التحديات ومختلف ظروف النزالات، وحقّق المنتخب الوطني إنجازاً مهماً يقربه من اعتلاء منصة التتويج، في ختام البطولة، علماً بأن المنافسات لم تكن سهلة، وضرب أبطالنا أروع الأمثلة في الصبر والإصرار والاحتراف في التعامل مع مجريات النزالات».

وأضاف: «تفرض بطولة العالم وضع خطط وتكتيكات مبتكرة للنزالات، نظراً لارتفاع مستويات ومهارات اللاعبين المشاركين، وحرص الجهاز الفني للمنتخب على إعداد وتدريب اللاعبين على أساليب وتقنيات جديدة وخطط فنية ذات كفاءة عالية أسهمت في الارتقاء بأدائهم، حيث طبّق اللاعبون التعليمات بشكل دقيق بما قادهم إلى تجاوز جميع التحديات».

وقال أحمد الشامسي الذي حقّق ذهبية وزن 48 كجم لفئة تحت 18 عاماً: «فخور بهذا الإنجاز الذي يعكس عملنا الجاد وتفانينا في تمثيل الوطن، وأهدي هذا الفوز لكل من أسهم في دعمنا خلال هذه المسيرة المتميزة، كل ميدالية نحققها تقربنا من تحقيق حلم اللقب، ومستعدون لبذل المزيد من الجهود لاعتلاء منصة التتويج».

بدورها، قالت حنين الخوري التي حققت فضية وزن «57 كجم» فئة تحت 16 عاماً: «إنها مناسبة تدعو إلى الفخر والاعتزاز لرؤية هذا العدد من اللاعبين واللاعبات الإماراتيين يصعدون إلى منصة التتويج ويعانقون المجد، وأوّد التأكيد على أن هذه الإنجازات لا تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة النجاح ومضاعفة الإنجازات في الفترة القادمة».