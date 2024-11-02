أموريم ثاني أصغر مدرب يقود مانشستر يونايتد



معتز الشامي (أبوظبي)



حسم مانشستر يونايتد، تعاقده مع روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة البرتغالي، لخلافة الهولندي إيريك تين هاج التي تمت إقالته، بسبب سوء النتائج محلياً وأوروبياً.

واتخذ مسؤولو مانشستر يونايتد قراراً بإقالة تين هاج من القيادة الفنية لـ«الشياطين الحمر»، بعد الخسارة من وستهام 1-2، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وفور رحيل تين هاج، دخلت إدارة اليونايتد في مفاوضات جادة مع أموريم، رغم امتداد عقده مع سبورتينج حتي يونيو 2026.

ويعد أموريم «39 عاماً» ثاني أصغر مدرب في التاريخ يقود مانشستر يونايتد، بعد أن تولى ويلف ماكجينيس «33 عاماً» المسؤولية عام 1970 أمام «ديربي كاونتي».

وأنهى «مان يونايتد» اتفاقه مع سبورتينج لشبونة على دفع 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أموريم، من أجل انتقاله إلى «أولد ترافورد»، لتدريب «ريد ديفيلز»، وتم حسم التعاقد معه بعقد يمتد إلى يونيو 2027، على أن يصل المدرب الأسبوع المقبل لقياده فريقه الجديد.

وقدم روبن أموريم مسيرة لا بأس بها في مشواره التدريبي، قبل قيادة مانشستر يونايتد، حيث خاض 254 مباراة مع كل الأندية مقسمة ما بين 175 انتصاراً و34 تعادلاً، و36 هزيمة، وأحرز 540 هدفاً، واستقبلت شباكه 215 هدفاً.

وبدأ أموريم مشواره التدريبي، بقيادة كاسا بيا في 4 مباريات محققاً 3 انتصارات، وتلقى هزيمة واحدة، وأحرز 11 هدفاً واستقبل 4 أهداف موسم 2019-2020.

وبعدها انتقل إلى قيادة سبورتينج براجا في 13 مباراة ما بين 10 انتصارات وتعادل وخسارة، وسجل 27 هدفاً واستقبل 13 هدفاً.

وأخيراً، تولى روبن أموريم تدريب سبورتينج لشبونة في 228 مباراة، ما بين 162 انتصاراً، و33 تعادلاً، و33 هزيمة، وأحرز 502 هدفاً، واستقبل 198 هدفاً، وتُوج معه بلقب الدوري البرتغالي موسمي 2020-2021 و2023-2024.