من أجل الإنسانية

تكثف الإمارات جهودها لتخفيف حدة المعاناة البشرية الناجمة عن تصاعد الأزمة الناشبة في لبنان.

أرسلت الدولة حتى الآن 18 طائرة على متنها 772 طناً، بالإضافة إلى باخرة حملت 2000 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

يتواصل تدفق المساعدات ضمن الحملة الوطنية المجتمعية «الإمارات معك يا لبنان» من دون انقطاع.

تُمثِّل المساعدات الجديدة التي أرسلتها الدولة أمس (40 طناً من المواد الطبية الضرورية والإمدادات الغذائية الأساسية) لدعم اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا، تأكيداً على استمرار الاستجابة الإماراتية الإنسانية العاجلة.

موقف نبيل ليس جديداً على الإمارات التي تعتبر دعم المحتاجين ومد يد العون للأصدقاء والأشقاء والشعوب وقت الحاجة، نهجاً ثابتاً والتزاماً أخلاقياً رسخه الآباء المؤسسون مع أركان دولة الاتحاد.

بالتوازي مع المبادرات الإنسانية والمساعدات السخية المادية والعينية، تبذل الإمارات أقصى ما تستطيع بالتواصل مع مختلف الأطراف الفاعلة في العالم لتشجيع الحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية للأزمات والنزاعات، حقناً للدماء، وضماناً للأمن والاستقرار.

تريد الإمارات أن يصبح العالم مكاناً أفضل لحياة المجتمعات، بمنح الفرصة للجميع من أجل البناء والتنمية لتحقيق الازدهار والرخاء، بإعلاء قيم التسامح والتعايش والحوار.