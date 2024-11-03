الأحد 3 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية قصر الوطن

منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية قصر الوطن
3 نوفمبر 2024 11:08

رفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، علم الدولة على سارية قصر الوطن، احتفاء بـ"يوم العلم" الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، يتم فيها تجديد العهد والولاء للوطن، ورفع العلم عالياً في سماء الوطن.

  • منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية قصر الوطن

 

وقال سموه، إن هذا اليوم يتجاوز كونه مجرد احتفال، فهو تعبير عن وحدة الصف وروح الانتماء التي تجمع أبناء الإمارات.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ولايات ميكرونيسيا الاتحادية بذكرى الاستقلال
رئيس الدولة يرفع علم الإمارات على سارية قصر الحصن في أبوظبي

وأضاف سموه: "هذه المناسبة تعزز القيم الوطنية، وتؤكد أهمية التلاحم والتكاتف لرفعة الوطن" مؤكداً على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لتعزيز مكانة الوطن ورفعة شأنه، لتظل راية الإمارات رمزاً للعزة والفخر، داعياً الله، عز وجل، أن يحفظ الإمارات وشعبها، وأن يديم نعم الخير والأمن والازدهار.

حضر مراسم رفع العلم، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسِّس، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان الرئاسة والجهات التابعة لسمو رئيس ديوان الرئاسة.

المصدر: وام
يوم العلم
قصر الحصن
علم الإمارات
منصور بن زايد
آخر الأخبار
سابالينكا تتألق في «الماسترز» بالسعودية
الرياضة
سابالينكا تتألق في «الماسترز» بالسعودية
اليوم 11:17
منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية قصر الوطن
منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية قصر الوطن
اليوم 11:08
«زلزال 25» بطل سباق «الشراعية المحلية 60 قدماً»
الرياضة
«زلزال 25» بطل سباق «الشراعية المحلية 60 قدماً»
اليوم 10:59
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ولايات ميكرونيسيا الاتحادية بذكرى الاستقلال
اليوم 10:54
رئيس الدولة يرفع علم الإمارات على سارية قصر الحصن في أبوظبي
علوم الدار
رئيس الدولة يرفع علم الإمارات على سارية قصر الحصن في أبوظبي
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©