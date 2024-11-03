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العربي «المنافس الثالث» على صدارة «دوري الأولى»

العربي «المنافس الثالث» على صدارة «دوري الأولى»
3 نوفمبر 2024 20:03

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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اختتمت «الجولة الخامسة» لدوري الدرجة الأولى، بإقامة 3 مباريات شهدت فوز العربي على جلف أف سي 3-2، وتعادل حتا والإمارات 2-2، فيما تغلب الفجيرة على الحمرية 3-0.
وارتقى العربي إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط منافساً لفريقي دبا والظفرة على الصدارة، بفوزه الصعب على جلف أف سي 3-2، وسجل صادق حسن في الدقيقة الثانية، وعلي الحمادي في الدقيقة 55 لجلف، فيما سجل للعربي محمد ديوب هدفين في الدقيقتين 53 و65، والبديل فيكتور نوانيري في الدقيقة 95.
من جهته، حول الإمارات تأخره أمام مضيفه حتا بهدفي مارسليو كوستا في الدقيقة 12، وأنيس كريمي 48، إلى تعادل 2-2 بفضل «ثنائية» عبدالله النعيمي في الدقيقة 60، وياجو ليوناردو في الدقيقة 93، ورفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط في المركزين السادس والسابع على التوالي.

دوري الدرجة الأولى
الإمارات
الظفرة
دبا الفجيرة
الفجيرة
الحمرية
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